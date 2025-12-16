https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865614851.html
Венгрия подписала контракт с Chevron на поставку двух миллиардов кубов СПГ
2025-12-16T19:17+0300
БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Венгерская энергокомпания MVM подписала с американской Chevron контракт на поставку 2 миллиардов кубометров СПГ в течение пяти лет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Компании MVM и Chevron подписали контракт, согласно которому американская компания будет ежегодно поставлять в Венгрию 400 миллионов кубометров СПГ в течение пяти лет. Это означает, что в течение следующих пяти лет к венгерскому энергоснабжению добавится в общей сложности 2 миллиарда кубометров СПГ американского производства, чего раньше никогда не было", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
