МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 11,26 рубля.
