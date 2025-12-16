https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865615503.html

НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"

НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир" - 16.12.2025, ПРАЙМ

НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"

Национальная система платежных карт (НСПК) прогнозирует сокращение количества платежей с помощью такого способа чтения карты, как контактный интерфейс в... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T19:39+0300

2025-12-16T19:39+0300

2025-12-16T19:39+0300

финансы

россия

банки

нспк

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/83290/30/832903011_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ad105a8c279fcb25d33454927c1c1d8e.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) прогнозирует сокращение количества платежей с помощью такого способа чтения карты, как контактный интерфейс в платежной системе "Мир" к 2031 году, готова отказаться от него, заявил лидер операционно-технологической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров. "Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать над тем, чтобы отказаться от одного элемента, может быть, неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе в новых картах… К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК. На данный момент использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе "Мир" неуклонно падает. "В настоящее время эта цифра составляет уже менее 1,5%", - пояснил он. НСПК создана в 2014 году. 100% акций АО "НСПК" принадлежит Центральному банку.

https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865613860.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, нспк, центральные банки