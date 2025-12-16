Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир" - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865615503.html
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир" - 16.12.2025, ПРАЙМ
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
Национальная система платежных карт (НСПК) прогнозирует сокращение количества платежей с помощью такого способа чтения карты, как контактный интерфейс в... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T19:39+0300
2025-12-16T19:39+0300
финансы
россия
банки
нспк
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/30/832903011_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ad105a8c279fcb25d33454927c1c1d8e.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) прогнозирует сокращение количества платежей с помощью такого способа чтения карты, как контактный интерфейс в платежной системе "Мир" к 2031 году, готова отказаться от него, заявил лидер операционно-технологической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров. "Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать над тем, чтобы отказаться от одного элемента, может быть, неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе в новых картах… К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК. На данный момент использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе "Мир" неуклонно падает. "В настоящее время эта цифра составляет уже менее 1,5%", - пояснил он. НСПК создана в 2014 году. 100% акций АО "НСПК" принадлежит Центральному банку.
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865613860.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/30/832903011_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_796337375844bc8796f83cf7c057f789.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, нспк, центральные банки
Финансы, РОССИЯ, Банки, НСПК, центральные банки
19:39 16.12.2025
 
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"

НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир" к 2031 году

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПервые карты национальной платежной системы "Мир"
Первые карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Первые карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) прогнозирует сокращение количества платежей с помощью такого способа чтения карты, как контактный интерфейс в платежной системе "Мир" к 2031 году, готова отказаться от него, заявил лидер операционно-технологической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров.
"Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать над тем, чтобы отказаться от одного элемента, может быть, неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе в новых картах… К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК.
На данный момент использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе "Мир" неуклонно падает. "В настоящее время эта цифра составляет уже менее 1,5%", - пояснил он.
НСПК создана в 2014 году. 100% акций АО "НСПК" принадлежит Центральному банку.
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
НСПК и казначейство обсуждают запуск сервиса выплат через СБП
18:38
 
ФинансыРОССИЯБанкиНСПКцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала