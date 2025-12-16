Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию заметным ростом - 16.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865615650.html
2025-12-16T19:45+0300
2025-12-16T19:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82341/22/823412200_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_23d2c2c1568993f62348948bc5423044.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника заметным ростом на фоне позитива в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,92%, до 2 774,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - также на 0,92%, до 1 136,49 пункта, долларовый РТС - на 0,94%, до 1 100,27 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 2,81%, до 58,86 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал день неуверенно, однако по ходу сессии покупатели активизировались, и бенчмарк совершил рывок в направлении 2780 п. И вновь главным драйвером выступают геополитические новости. Издание Politico сообщило о том, что Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что урегулирование украинского конфликта уже близко", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Рыночная конъюнктура сдерживала покупателей – рубль перестал ослабевать, а цена нефти Brent не удержалась над 60 долларами, добавил он. "Помимо надежд на деэскалацию, поддержку активам оказывает ценовая статистика от вечера среды. Инфляция уже ушла ниже прогнозов ЦБ (в 6,5-7% год к году по итогам года), что делает все более вероятным снижение ключевой ставки 19 декабря не на 50, а на 100 базисных пунктов", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Аэрофлота" (+4,06%), ММК (+4,03%), "Вуш Холдинга" (+3,92%), ОГК-2 (+2,51%) и "Алросы" (+2,47%). В лидерах снижения - акции банка "Санкт-Петербург" (−3,63%), "Инарктики" (−1,24%), Московского кредитного банка (−0,85%), "М.видео" (−0,07%) и "Селигдара" (−0,07%). Прогнозы Шепелев ожидает индекс Мосбиржи 17 декабря в диапазоне 2700-2800 пунктов. "В текущих условиях неделю индекс Мосбиржи может завершить выше 2750 пунктов, но фактором риска могут выступить новости относительно заблокированных активов РФ – ряд СМИ указывают пятницу как дедлайн для решения по резервам", - считает Григорьев.
© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника заметным ростом на фоне позитива в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,92%, до 2 774,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - также на 0,92%, до 1 136,49 пункта, долларовый РТС - на 0,94%, до 1 100,27 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 2,81%, до 58,86 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи начал день неуверенно, однако по ходу сессии покупатели активизировались, и бенчмарк совершил рывок в направлении 2780 п. И вновь главным драйвером выступают геополитические новости. Издание Politico сообщило о том, что Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что урегулирование украинского конфликта уже близко", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Рыночная конъюнктура сдерживала покупателей – рубль перестал ослабевать, а цена нефти Brent не удержалась над 60 долларами, добавил он.
"Помимо надежд на деэскалацию, поддержку активам оказывает ценовая статистика от вечера среды. Инфляция уже ушла ниже прогнозов ЦБ (в 6,5-7% год к году по итогам года), что делает все более вероятным снижение ключевой ставки 19 декабря не на 50, а на 100 базисных пунктов", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "Аэрофлота" (+4,06%), ММК (+4,03%), "Вуш Холдинга" (+3,92%), ОГК-2 (+2,51%) и "Алросы" (+2,47%).
В лидерах снижения - акции банка "Санкт-Петербург" (−3,63%), "Инарктики" (−1,24%), Московского кредитного банка (−0,85%), "М.видео" (−0,07%) и "Селигдара" (−0,07%).

Прогнозы

Шепелев ожидает индекс Мосбиржи 17 декабря в диапазоне 2700-2800 пунктов.
"В текущих условиях неделю индекс Мосбиржи может завершить выше 2750 пунктов, но фактором риска могут выступить новости относительно заблокированных активов РФ – ряд СМИ указывают пятницу как дедлайн для решения по резервам", - считает Григорьев.
