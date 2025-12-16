Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует тысячи подозрительных операций - 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций, заявил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев. "Наша система фрод-мониторинга проверяет все авторизационные запросы в рамках ПС "Мир" и в случае выявления различного рада аномалий или подозрений на мошенническую активность, маркирует или подсвечивает рисковый индикатор... и делает это прямо в режиме реального времени. Всего ежедневно система маркирует порядка 77 тысяч операций", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК. Также он отметил, что за первые 11 месяцев 2025 года банки и участники благодаря успешной работе системы отклонили операций более чем на 16,5 миллиарда рублей. "Если сравнивать с показателями прошлого года, то сумма таких операций увеличилась более чем в 2,5 раза", - добавил он. Дорофеев подчеркнул, что помимо совместной работы НСПК и банков, этому в том числе способствовали законодательные инициативы, которых было немало.
финансы, банки, россия, нспк
Финансы, Банки, РОССИЯ, НСПК
19:51 16.12.2025 (обновлено: 19:52 16.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций, заявил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.
"Наша система фрод-мониторинга проверяет все авторизационные запросы в рамках ПС "Мир" и в случае выявления различного рада аномалий или подозрений на мошенническую активность, маркирует или подсвечивает рисковый индикатор... и делает это прямо в режиме реального времени. Всего ежедневно система маркирует порядка 77 тысяч операций", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК.
Также он отметил, что за первые 11 месяцев 2025 года банки и участники благодаря успешной работе системы отклонили операций более чем на 16,5 миллиарда рублей. "Если сравнивать с показателями прошлого года, то сумма таких операций увеличилась более чем в 2,5 раза", - добавил он.
Дорофеев подчеркнул, что помимо совместной работы НСПК и банков, этому в том числе способствовали законодательные инициативы, которых было немало.
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"
19:39
 
