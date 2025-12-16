https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865615875.html
Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует тысячи подозрительных операций
Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует тысячи подозрительных операций - 16.12.2025, ПРАЙМ
Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует тысячи подозрительных операций
Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций,... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T19:51+0300
2025-12-16T19:51+0300
2025-12-16T19:52+0300
финансы
банки
россия
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/05/832860537_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bda07afd30fe711de78454c131c74f12.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций, заявил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев. "Наша система фрод-мониторинга проверяет все авторизационные запросы в рамках ПС "Мир" и в случае выявления различного рада аномалий или подозрений на мошенническую активность, маркирует или подсвечивает рисковый индикатор... и делает это прямо в режиме реального времени. Всего ежедневно система маркирует порядка 77 тысяч операций", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК. Также он отметил, что за первые 11 месяцев 2025 года банки и участники благодаря успешной работе системы отклонили операций более чем на 16,5 миллиарда рублей. "Если сравнивать с показателями прошлого года, то сумма таких операций увеличилась более чем в 2,5 раза", - добавил он. Дорофеев подчеркнул, что помимо совместной работы НСПК и банков, этому в том числе способствовали законодательные инициативы, которых было немало.
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865615503.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/05/832860537_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f7a162019b15d565987998d20e0257.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, нспк
Финансы, Банки, РОССИЯ, НСПК
Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует тысячи подозрительных операций
Антифрод-система НСПК ежедневно маркирует около 77 тысяч подозрительных операций
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Антифрод-система Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" - ежедневно маркирует порядка 77 тысяч подозрительных операций, заявил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.
"Наша система фрод-мониторинга проверяет все авторизационные запросы в рамках ПС "Мир" и в случае выявления различного рада аномалий или подозрений на мошенническую активность, маркирует или подсвечивает рисковый индикатор... и делает это прямо в режиме реального времени. Всего ежедневно система маркирует порядка 77 тысяч операций", - сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК
.
Также он отметил, что за первые 11 месяцев 2025 года банки и участники благодаря успешной работе системы отклонили операций более чем на 16,5 миллиарда рублей. "Если сравнивать с показателями прошлого года, то сумма таких операций увеличилась более чем в 2,5 раза", - добавил он.
Дорофеев подчеркнул, что помимо совместной работы НСПК и банков, этому в том числе способствовали законодательные инициативы, которых было немало.
НСПК рассматривает отказ от контактного интерфейса в новых картах "Мир"