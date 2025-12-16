https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865616026.html

Глава BDI заявил об агрессивных настроениях в немецком бизнесе

БЕРЛИН, 16 дек - ПРАЙМ. Глава германского промышленного союза (BDI) Петер Ляйбингер сообщил о царящих в среде немецкого бизнеса агрессивных настроениях по отношению к правительству ФРГ из-за недостаточно быстрого темпа реформ. "Настроения (в среде местного бизнеса - ред.) крайне негативные, а порой и агрессивные", - сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung. По его словам, местные бизнесмены разочаровались в новом правительстве, на которое поначалу возлагали много надежд. "В мае во время прихода к власти нового правительства ситуация в экономике была критическая, но настроения — полными надежд... Сейчас проблемы (в экономике - ред.) по-прежнему не решены, а многие в компаниях испытывают такое безмерное разочарование, какого я еще никогда не видел", - отметил Ляйбингер. Германия столкнулась с самым серьезным экономическим кризисом со времени основания ФРГ, продолжил глава BDI. "Длительная рецессия, падение производства с 2018 года, низкие показатели роста производительности", - указал он на провалы в немецкой экономике. В результате Германия опустилась, по его словам, на последнее место по темпам роста среди крупных экономик, а немецкая социальная модель государства может исчезнуть. Среди изъянов немецкой экономики он отметил высокие бюрократические барьеры, недостаточную гибкость, короткий рабочий день, а также давление со стороны конкурентов из Азии. "Наша главная проблема - скорость. Мы просто слишком медленные", - заключил Ляйбингер. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

