Глава BDI заявил об агрессивных настроениях в немецком бизнесе - 16.12.2025, ПРАЙМ
Глава BDI заявил об агрессивных настроениях в немецком бизнесе
Глава BDI заявил об агрессивных настроениях в немецком бизнесе - 16.12.2025, ПРАЙМ
Глава BDI заявил об агрессивных настроениях в немецком бизнесе
Глава германского промышленного союза (BDI) Петер Ляйбингер сообщил о царящих в среде немецкого бизнеса агрессивных настроениях по отношению к правительству ФРГ | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T20:03+0300
2025-12-16T20:03+0300
мировая экономика
германия
азия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
БЕРЛИН, 16 дек - ПРАЙМ. Глава германского промышленного союза (BDI) Петер Ляйбингер сообщил о царящих в среде немецкого бизнеса агрессивных настроениях по отношению к правительству ФРГ из-за недостаточно быстрого темпа реформ. "Настроения (в среде местного бизнеса - ред.) крайне негативные, а порой и агрессивные", - сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung. По его словам, местные бизнесмены разочаровались в новом правительстве, на которое поначалу возлагали много надежд. "В мае во время прихода к власти нового правительства ситуация в экономике была критическая, но настроения — полными надежд... Сейчас проблемы (в экономике - ред.) по-прежнему не решены, а многие в компаниях испытывают такое безмерное разочарование, какого я еще никогда не видел", - отметил Ляйбингер. Германия столкнулась с самым серьезным экономическим кризисом со времени основания ФРГ, продолжил глава BDI. "Длительная рецессия, падение производства с 2018 года, низкие показатели роста производительности", - указал он на провалы в немецкой экономике. В результате Германия опустилась, по его словам, на последнее место по темпам роста среди крупных экономик, а немецкая социальная модель государства может исчезнуть. Среди изъянов немецкой экономики он отметил высокие бюрократические барьеры, недостаточную гибкость, короткий рабочий день, а также давление со стороны конкурентов из Азии. "Наша главная проблема - скорость. Мы просто слишком медленные", - заключил Ляйбингер. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
германия
азия
европа
мировая экономика, германия, азия, европа
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, АЗИЯ, ЕВРОПА
20:03 16.12.2025
 
Глава BDI заявил об агрессивных настроениях в немецком бизнесе

Глава BDI Ляйбингер: немецкий бизнес агрессивно настроен по отношению к правительству ФРГ

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
БЕРЛИН, 16 дек - ПРАЙМ. Глава германского промышленного союза (BDI) Петер Ляйбингер сообщил о царящих в среде немецкого бизнеса агрессивных настроениях по отношению к правительству ФРГ из-за недостаточно быстрого темпа реформ.
"Настроения (в среде местного бизнеса - ред.) крайне негативные, а порой и агрессивные", - сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
По его словам, местные бизнесмены разочаровались в новом правительстве, на которое поначалу возлагали много надежд.
"В мае во время прихода к власти нового правительства ситуация в экономике была критическая, но настроения — полными надежд... Сейчас проблемы (в экономике - ред.) по-прежнему не решены, а многие в компаниях испытывают такое безмерное разочарование, какого я еще никогда не видел", - отметил Ляйбингер.
Германия столкнулась с самым серьезным экономическим кризисом со времени основания ФРГ, продолжил глава BDI.
"Длительная рецессия, падение производства с 2018 года, низкие показатели роста производительности", - указал он на провалы в немецкой экономике.
В результате Германия опустилась, по его словам, на последнее место по темпам роста среди крупных экономик, а немецкая социальная модель государства может исчезнуть.
Среди изъянов немецкой экономики он отметил высокие бюрократические барьеры, недостаточную гибкость, короткий рабочий день, а также давление со стороны конкурентов из Азии.
"Наша главная проблема - скорость. Мы просто слишком медленные", - заключил Ляйбингер.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
"Вокруг да около". Бизнес ЕС предъявил Брюсселю ультиматум
24 апреля, 08:49
 
Заголовок открываемого материала