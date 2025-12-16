Биржи Европы закрылись снижением на данных по экономике еврозоны

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865618006.html
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снизились после выхода данных об экономической активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,68% - до 9 684,79 пункта, французский CAC 40 - на 0,23%, до 8 106,16 пункта, немецкий DAX - на 0,63%, до 24 076,87 пункта. Аналитики обращают внимание на макростатистику по еврозоне. Согласно данным S&amp;P Global, обнародованным во вторник, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре опустился до 51,9 пункта с 52,8 пункта в ноябре. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 52,6 пункта с 53,6 пункта в ноябре, прогнозировалось снижение до 53,3 пункта. PMI промышленности еврозоны снизился до 49,2 пункта (минимум за восемь месяцев) с 49,6 пункта в ноябре, ожидался рост до 49,9 пункта. PMI в сфере промышленности Германии снизился до 47,7 пункта (минимум за десять месяцев) с ноябрьских 48,2 пункта.
21:13 16.12.2025
 
16.12.2025
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию заметным ростом
