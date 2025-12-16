Губернатор Калининградской области рассказал о федеральном финансировании

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-16T21:42+0300
2025-12-16T21:42+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Власти Калининградской области рассчитывают, что в ближайшие два-три года федеральная финансовая поддержка региона составит в совокупности 150-155 миллиардов рублей, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "По всем направлениям лично работаю со всеми руководителями федеральных ведомств по поддержке нашего региона. Она растёт. По нашим оценкам, за ближайшие два-три года у нас такая поддержка будет порядка 150-155 миллиардов рублей", - сказал журналистам Беспрозванных, слова которого приводятся в Telegram-канале областного правительства. Губернатор добавил, что за счет федеральных ресурсов, в частности, в Калининградской области за полтора года полностью обновлен троллейбусный парк, тогда как до этого срок эксплуатации троллейбусов составлял до 20 лет. Обсуждается и возможность обновления трамвайной инфраструктуры региона, отметил Беспрозванных.
21:42 16.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Города России. Калининград
Города России. Калининград
Города России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Власти Калининградской области рассчитывают, что в ближайшие два-три года федеральная финансовая поддержка региона составит в совокупности 150-155 миллиардов рублей, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"По всем направлениям лично работаю со всеми руководителями федеральных ведомств по поддержке нашего региона. Она растёт. По нашим оценкам, за ближайшие два-три года у нас такая поддержка будет порядка 150-155 миллиардов рублей", - сказал журналистам Беспрозванных, слова которого приводятся в Telegram-канале областного правительства.
Губернатор добавил, что за счет федеральных ресурсов, в частности, в Калининградской области за полтора года полностью обновлен троллейбусный парк, тогда как до этого срок эксплуатации троллейбусов составлял до 20 лет.
Обсуждается и возможность обновления трамвайной инфраструктуры региона, отметил Беспрозванных.
Об Агентстве
Заголовок открываемого материала