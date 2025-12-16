https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865618625.html

Губернатор Калининградской области рассказал о федеральном финансировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Власти Калининградской области рассчитывают, что в ближайшие два-три года федеральная финансовая поддержка региона составит в совокупности 150-155 миллиардов рублей, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "По всем направлениям лично работаю со всеми руководителями федеральных ведомств по поддержке нашего региона. Она растёт. По нашим оценкам, за ближайшие два-три года у нас такая поддержка будет порядка 150-155 миллиардов рублей", - сказал журналистам Беспрозванных, слова которого приводятся в Telegram-канале областного правительства. Губернатор добавил, что за счет федеральных ресурсов, в частности, в Калининградской области за полтора года полностью обновлен троллейбусный парк, тогда как до этого срок эксплуатации троллейбусов составлял до 20 лет. Обсуждается и возможность обновления трамвайной инфраструктуры региона, отметил Беспрозванных.

