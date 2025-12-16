https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865618917.html

Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России

Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - 16.12.2025, ПРАЙМ

Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России

Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T22:27+0300

2025-12-16T22:27+0300

2025-12-16T22:27+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

роспатент

снг

мировая экономика

hyundai

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/17/854398987_0:0:1423:800_1920x0_80_0_0_71017625cda4adfa4028804a10bcf2c8.png

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в сентябре 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам. Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ". По данным Rusprofile, выручка по итогам 2024 года составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 2,7 миллиарда рублей. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.

https://1prime.ru/20251112/marki-864458992.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, роспатент, снг, мировая экономика, hyundai