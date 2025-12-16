https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865618917.html
16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в сентябре 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам. Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ". По данным Rusprofile, выручка по итогам 2024 года составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 2,7 миллиарда рублей. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
