Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - 16.12.2025
Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России
Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - 16.12.2025, ПРАЙМ
Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России
Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в сентябре 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам. Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ". По данным Rusprofile, выручка по итогам 2024 года составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 2,7 миллиарда рублей. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
Новости
бизнес, россия, санкт-петербург, роспатент, снг, мировая экономика, hyundai
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Роспатент, СНГ, Мировая экономика, Hyundai
22:27 16.12.2025
 
Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России

Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России - Genesis и Hyundai Matrix, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в сентябре 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации.
Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам.
Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ". По данным Rusprofile, выручка по итогам 2024 года составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 2,7 миллиарда рублей.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
