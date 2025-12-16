В "Алросе" рассказали о спросе на бриллианты в мире

https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865619659.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Спрос покупателей на бриллиантовые изделия в мире остается высоким, что является хорошим сигналом для рынка, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев. "Конечный спрос на бриллиантовые изделия остается высоким, что является хорошим сигналом для алмазно-бриллиантового рынка. Молодежь также активно покупает товары класса люкс, в том числе ювелирные изделия с бриллиантами", - ответил он на вопрос о продажах бриллиантовых украшений на основных рынках в 2025 году и о прогнозах на 2026 год. После пиковых значений в 2021-2022 годах в 84 миллиарда долларов рынок бриллиантовых украшений стабилизировался на 82 миллиарда долларов, что на 8-10% выше уровней в 2010-х годах, отметил Тахиев. Согласно данным Национальной федерации ритейла (США), которые привел топ-менеджер "Алросы", в Штатах в 2025 году будет очередной год рекордных продаж в связи с увеличением объема покупок наиболее богатой прослойкой граждан. Это выражается в продажах ювелирных украшений и товаров класса люкс, в которых доля ювелирных изделий тоже увеличивается (с 2000-х рост доли почти в два раза). Так, средний чек за единицу ювелирного изделия вырос на 14,5%, что говорит о смещении покупательской активности в более дорогой сегмент ювелирной продукции. "Очередной рекорд по продажам бриллиантовых украшений в этом году будет побит в США, Индии, Китае, Японии, что видно уже из отчетностей за третий квартал крупнейших ювелирных ритейлеров", - добавил Тахиев. "Алроса" ожидает, что цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут расти, заявил в сентябре генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.

