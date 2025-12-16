Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Алросе" рассказали о спросе на бриллианты в мире - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865619659.html
В "Алросе" рассказали о спросе на бриллианты в мире
В "Алросе" рассказали о спросе на бриллианты в мире - 16.12.2025, ПРАЙМ
В "Алросе" рассказали о спросе на бриллианты в мире
Спрос покупателей на бриллиантовые изделия в мире остается высоким, что является хорошим сигналом для рынка, рассказал в интервью РИА Новости начальник... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T23:14+0300
2025-12-16T23:14+0300
бизнес
финансы
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/75689/68/756896882_0:181:2911:1818_1920x0_80_0_0_fce2ed886904371ec51e15c5a642e9ee.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Спрос покупателей на бриллиантовые изделия в мире остается высоким, что является хорошим сигналом для рынка, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев. "Конечный спрос на бриллиантовые изделия остается высоким, что является хорошим сигналом для алмазно-бриллиантового рынка. Молодежь также активно покупает товары класса люкс, в том числе ювелирные изделия с бриллиантами", - ответил он на вопрос о продажах бриллиантовых украшений на основных рынках в 2025 году и о прогнозах на 2026 год. После пиковых значений в 2021-2022 годах в 84 миллиарда долларов рынок бриллиантовых украшений стабилизировался на 82 миллиарда долларов, что на 8-10% выше уровней в 2010-х годах, отметил Тахиев. Согласно данным Национальной федерации ритейла (США), которые привел топ-менеджер "Алросы", в Штатах в 2025 году будет очередной год рекордных продаж в связи с увеличением объема покупок наиболее богатой прослойкой граждан. Это выражается в продажах ювелирных украшений и товаров класса люкс, в которых доля ювелирных изделий тоже увеличивается (с 2000-х рост доли почти в два раза). Так, средний чек за единицу ювелирного изделия вырос на 14,5%, что говорит о смещении покупательской активности в более дорогой сегмент ювелирной продукции. "Очередной рекорд по продажам бриллиантовых украшений в этом году будет побит в США, Индии, Китае, Японии, что видно уже из отчетностей за третий квартал крупнейших ювелирных ритейлеров", - добавил Тахиев. "Алроса" ожидает, что цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут расти, заявил в сентябре генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.
https://1prime.ru/20251120/ukrasheniya-864751504.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75689/68/756896882_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5f95c8e274265977021fcebd81fc3deb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, мировая экономика
Бизнес, Финансы, Мировая экономика
23:14 16.12.2025
 
В "Алросе" рассказали о спросе на бриллианты в мире

Топ-менеджер "Алросы" Тахиев: спрос на бриллиантовые украшения в мире остается высоким

© РИА Новости . Александр Лыскин | Перейти в медиабанкБриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Бриллианты. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Спрос покупателей на бриллиантовые изделия в мире остается высоким, что является хорошим сигналом для рынка, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
"Конечный спрос на бриллиантовые изделия остается высоким, что является хорошим сигналом для алмазно-бриллиантового рынка. Молодежь также активно покупает товары класса люкс, в том числе ювелирные изделия с бриллиантами", - ответил он на вопрос о продажах бриллиантовых украшений на основных рынках в 2025 году и о прогнозах на 2026 год.
После пиковых значений в 2021-2022 годах в 84 миллиарда долларов рынок бриллиантовых украшений стабилизировался на 82 миллиарда долларов, что на 8-10% выше уровней в 2010-х годах, отметил Тахиев.
Согласно данным Национальной федерации ритейла (США), которые привел топ-менеджер "Алросы", в Штатах в 2025 году будет очередной год рекордных продаж в связи с увеличением объема покупок наиболее богатой прослойкой граждан.
Это выражается в продажах ювелирных украшений и товаров класса люкс, в которых доля ювелирных изделий тоже увеличивается (с 2000-х рост доли почти в два раза). Так, средний чек за единицу ювелирного изделия вырос на 14,5%, что говорит о смещении покупательской активности в более дорогой сегмент ювелирной продукции.
"Очередной рекорд по продажам бриллиантовых украшений в этом году будет побит в США, Индии, Китае, Японии, что видно уже из отчетностей за третий квартал крупнейших ювелирных ритейлеров", - добавил Тахиев.
"Алроса" ожидает, что цены на алмазно-бриллиантовую продукцию природного происхождения в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут расти, заявил в сентябре генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.
Ювелирные украшения - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Объем рынка ювелирных украшений в России вырос на 11 процентов
20 ноября, 13:36
 
БизнесФинансыМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала