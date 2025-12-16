Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" оценила запасы алмазов в 1,8 миллиарда карат - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865619952.html
"Алроса" оценила запасы алмазов в 1,8 миллиарда карат
"Алроса" оценила запасы алмазов в 1,8 миллиарда карат - 16.12.2025, ПРАЙМ
"Алроса" оценила запасы алмазов в 1,8 миллиарда карат
Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно, при сокращении объемов - на... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T23:48+0300
2025-12-16T23:48+0300
промышленность
алроса
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/75689/70/756897052_0:154:3007:1845_1920x0_80_0_0_34684800c83d2a06588192c9aa2fb253.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно, при сокращении объемов - на 50-60 лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев. "Текущая оценка экономически рентабельных запасов алмазов при нынешних ценах - это 1,8 миллиарда карат. Этого хватит примерно на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат в год", - сказал он. Тахиев отметил, что чуть более половины из этих запасов находится в России. Остальное приходится в основном на Африку - Ботсвана, Ангола. Он уточнил, что Австралия уже "вышла из чата", Канада тоже не оказывает влияние на общемировое распределение. "Если мировая добыча алмазов ежегодно будет сокращаться, то текущих запасов в 1,8 миллиарда может хватить на 50-60 лет и больше", - добавил топ-менеджер компании. По его словам, бриллиантов становится меньше, но они точно никуда не денутся - это явление мировой истории и культуры уже тысячи лет. "Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем", - сказал Тахиев. Добыча алмазов в мире в текущем году достигнет минимальных за последние 20 лет объемов, рассказали ранее в декабре РИА Новости в "Алросе". Она может составить 95-105 миллионов каратов, об этом в сентябре заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. "Алроса" планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат, в первом полугодии план перевыполнен на 3%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865619659.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75689/70/756897052_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_530d450216dfd3198e60e5b8adc1df24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, алроса, мировая экономика
Промышленность, Алроса, Мировая экономика
23:48 16.12.2025
 
"Алроса" оценила запасы алмазов в 1,8 миллиарда карат

Топ-менеджер "Алросы" Тахиев: мировых запасов алмазов хватит на 20 лет и больше

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкРоссыпь ограненных алмазов
Россыпь ограненных алмазов - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Россыпь ограненных алмазов. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно, при сокращении объемов - на 50-60 лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
"Текущая оценка экономически рентабельных запасов алмазов при нынешних ценах - это 1,8 миллиарда карат. Этого хватит примерно на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат в год", - сказал он.
Тахиев отметил, что чуть более половины из этих запасов находится в России. Остальное приходится в основном на Африку - Ботсвана, Ангола. Он уточнил, что Австралия уже "вышла из чата", Канада тоже не оказывает влияние на общемировое распределение.
"Если мировая добыча алмазов ежегодно будет сокращаться, то текущих запасов в 1,8 миллиарда может хватить на 50-60 лет и больше", - добавил топ-менеджер компании.
По его словам, бриллиантов становится меньше, но они точно никуда не денутся - это явление мировой истории и культуры уже тысячи лет.
"Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем", - сказал Тахиев.
Добыча алмазов в мире в текущем году достигнет минимальных за последние 20 лет объемов, рассказали ранее в декабре РИА Новости в "Алросе". Она может составить 95-105 миллионов каратов, об этом в сентябре заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости.
"Алроса" планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат, в первом полугодии план перевыполнен на 3%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
В "Алросе" рассказали о спросе на бриллианты в мире
Вчера, 23:14
 
ПромышленностьАлросаМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала