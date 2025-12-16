"Алроса" оценила запасы алмазов в 1,8 миллиарда карат

https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865619952.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно, при сокращении объемов - на 50-60 лет, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев. "Текущая оценка экономически рентабельных запасов алмазов при нынешних ценах - это 1,8 миллиарда карат. Этого хватит примерно на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат в год", - сказал он. Тахиев отметил, что чуть более половины из этих запасов находится в России. Остальное приходится в основном на Африку - Ботсвана, Ангола. Он уточнил, что Австралия уже "вышла из чата", Канада тоже не оказывает влияние на общемировое распределение. "Если мировая добыча алмазов ежегодно будет сокращаться, то текущих запасов в 1,8 миллиарда может хватить на 50-60 лет и больше", - добавил топ-менеджер компании. По его словам, бриллиантов становится меньше, но они точно никуда не денутся - это явление мировой истории и культуры уже тысячи лет. "Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем", - сказал Тахиев. Добыча алмазов в мире в текущем году достигнет минимальных за последние 20 лет объемов, рассказали ранее в декабре РИА Новости в "Алросе". Она может составить 95-105 миллионов каратов, об этом в сентябре заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. "Алроса" планирует достичь цели по добыче алмазов в 2025 году в 29 миллионов карат, в первом полугодии план перевыполнен на 3%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.

