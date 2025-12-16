Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замгендиректора "Россия сегодня" заявил об информационной агрессии Запада - 16.12.2025
2025-12-16T07:18+0300
2025-12-16T07:30+0300
ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. России и Китаю, которые решительно отстаивают свой информационный суверенитет на фоне информационной агрессии Запада, крайне важно поддерживать друг друга, заявил во вторник заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. В китайской столице 15-16 декабря проходит форум СМИ России и Китая, посвященный теме "Создание нового будущего для российско-китайского сотрудничества в области СМИ: консенсус и действия". Около 140 человек участвуют в форуме, из них около 50 со стороны России. Горностаев подчеркнул, что "информационный суверенитет является важнейшим элементом государственного суверенитета", добавив, что борьба с фейками сегодня является общим вызовом для Москвы и Пекина. По его словам, сегодня страны Запада, поправ принципы свободы информации, вводят цензуру, запрещают работу журналистов и целых средств массовой информации, вводят санкции против СМИ, распространяют фейки о России и Китае. "Нам крайне важно сообща продвигать совместную позитивную повестку, которую формулируют наши лидеры - президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин, - а также поддерживать друг друга и вместе противостоять этой самой западной информационной агрессии", - сказал он, выступая на сессии форума, посвященной теме нормативного регулирования и инноваций новых медиа России и Китая. "Мы одни из немногих стран, которые обладают информационным суверенитетом. И как лидеры мы можем помогать другим бороться за их информационный суверенитет, который постоянно подрывается Западом", - добавил Горностаев. Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке. Форум представляет собой высокоуровневую и институциализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.
07:18 16.12.2025 (обновлено: 07:30 16.12.2025)
 
ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. России и Китаю, которые решительно отстаивают свой информационный суверенитет на фоне информационной агрессии Запада, крайне важно поддерживать друг друга, заявил во вторник заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
В китайской столице 15-16 декабря проходит форум СМИ России и Китая, посвященный теме "Создание нового будущего для российско-китайского сотрудничества в области СМИ: консенсус и действия". Около 140 человек участвуют в форуме, из них около 50 со стороны России.
Горностаев подчеркнул, что "информационный суверенитет является важнейшим элементом государственного суверенитета", добавив, что борьба с фейками сегодня является общим вызовом для Москвы и Пекина. По его словам, сегодня страны Запада, поправ принципы свободы информации, вводят цензуру, запрещают работу журналистов и целых средств массовой информации, вводят санкции против СМИ, распространяют фейки о России и Китае.
"Нам крайне важно сообща продвигать совместную позитивную повестку, которую формулируют наши лидеры - президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин, - а также поддерживать друг друга и вместе противостоять этой самой западной информационной агрессии", - сказал он, выступая на сессии форума, посвященной теме нормативного регулирования и инноваций новых медиа России и Китая.
"Мы одни из немногих стран, которые обладают информационным суверенитетом. И как лидеры мы можем помогать другим бороться за их информационный суверенитет, который постоянно подрывается Западом", - добавил Горностаев.
Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке. Форум представляет собой высокоуровневую и институциализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.
 
