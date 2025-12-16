https://1prime.ru/20251216/elektrosnabzhenie-865585090.html

Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено

2025-12-16T02:37+0300

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено после крупной аварии на сетях в Приморском крае, сообщает министерство энергетики и газоснабжения региона. "Аварийно-восстановительные работы завершены. В 0.27 запитаны потребители Надеждинского района, 18000 человек. 00.58 по ВЛ 110 Западная-Кипарисово-Раздольное-1 включены потребители Хасанского района, все ранее отключенные потребители", - говорится в сообщении.

