Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251216/elektrosnabzhenie-865585090.html
Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено
Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено - 16.12.2025, ПРАЙМ
Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено
Электроснабжение полностью восстановлено после крупной аварии на сетях в Приморском крае, сообщает министерство энергетики и газоснабжения региона. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T02:37+0300
2025-12-16T02:37+0300
энергетика
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865585090.jpg?1765841859
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено после крупной аварии на сетях в Приморском крае, сообщает министерство энергетики и газоснабжения региона. "Аварийно-восстановительные работы завершены. В 0.27 запитаны потребители Надеждинского района, 18000 человек. 00.58 по ВЛ 110 Западная-Кипарисово-Раздольное-1 включены потребители Хасанского района, все ранее отключенные потребители", - говорится в сообщении.
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приморский край
Энергетика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
02:37 16.12.2025
 
Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено

Электроснабжение в Приморье полностью восстановили после аварии на сетях

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - ПРАЙМ. Электроснабжение полностью восстановлено после крупной аварии на сетях в Приморском крае, сообщает министерство энергетики и газоснабжения региона.
"Аварийно-восстановительные работы завершены. В 0.27 запитаны потребители Надеждинского района, 18000 человек. 00.58 по ВЛ 110 Западная-Кипарисово-Раздольное-1 включены потребители Хасанского района, все ранее отключенные потребители", - говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала