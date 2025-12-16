https://1prime.ru/20251216/evropa--865594464.html
Европа обновила рекорд импорта СПГ
Европа обновила рекорд импорта СПГ - 16.12.2025, ПРАЙМ
Европа обновила рекорд импорта СПГ
Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого времени, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T10:59+0300
2025-12-16T10:59+0300
2025-12-16T10:59+0300
энергетика
газ
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого времени, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС с 1 по 14 декабря составили эквивалент 5,84 миллиарда кубометров (+13,7% к тому же периоду прошлого года). Показатель стал максимальным для этого времени за все время наблюдений (с 2012 года). Прежний рекорд был в 2022 году (5,75 миллиарда кубометров), когда европейские страны резко нарастили импорт СПГ на фоне отказа от российского газа. Всего с начала этого года поступления сжиженного газа с терминалов в газотранспортную сеть ЕС достигли 136 миллиардов кубометров. Это на 28,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
https://1prime.ru/20251215/aktivy-865582453.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ЕС
Европа обновила рекорд импорта СПГ
Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта СПГ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого времени, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС
с 1 по 14 декабря составили эквивалент 5,84 миллиарда кубометров (+13,7% к тому же периоду прошлого года). Показатель стал максимальным для этого времени за все время наблюдений (с 2012 года).
Прежний рекорд был в 2022 году (5,75 миллиарда кубометров), когда европейские страны резко нарастили импорт СПГ на фоне отказа от российского газа.
Всего с начала этого года поступления сжиженного газа с терминалов в газотранспортную сеть ЕС достигли 136 миллиардов кубометров. Это на 28,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Лавров заявил, что в Европе пытаются заглушить здравые голоса