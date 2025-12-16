Европа обновила рекорд импорта СПГ

https://1prime.ru/20251216/evropa--865594464.html

энергетика

газ

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого времени, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС с 1 по 14 декабря составили эквивалент 5,84 миллиарда кубометров (+13,7% к тому же периоду прошлого года). Показатель стал максимальным для этого времени за все время наблюдений (с 2012 года). Прежний рекорд был в 2022 году (5,75 миллиарда кубометров), когда европейские страны резко нарастили импорт СПГ на фоне отказа от российского газа. Всего с начала этого года поступления сжиженного газа с терминалов в газотранспортную сеть ЕС достигли 136 миллиардов кубометров. Это на 28,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

европа

