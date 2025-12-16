Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа обновила рекорд импорта СПГ - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251216/evropa--865594464.html
Европа обновила рекорд импорта СПГ
Европа обновила рекорд импорта СПГ - 16.12.2025, ПРАЙМ
Европа обновила рекорд импорта СПГ
Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого времени, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T10:59+0300
2025-12-16T10:59+0300
энергетика
газ
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого времени, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС с 1 по 14 декабря составили эквивалент 5,84 миллиарда кубометров (+13,7% к тому же периоду прошлого года). Показатель стал максимальным для этого времени за все время наблюдений (с 2012 года). Прежний рекорд был в 2022 году (5,75 миллиарда кубометров), когда европейские страны резко нарастили импорт СПГ на фоне отказа от российского газа. Всего с начала этого года поступления сжиженного газа с терминалов в газотранспортную сеть ЕС достигли 136 миллиардов кубометров. Это на 28,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
https://1prime.ru/20251215/aktivy-865582453.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ЕС
10:59 16.12.2025
 
Европа обновила рекорд импорта СПГ

Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта СПГ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Европа в первые две недели декабря обновила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для этого времени, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС с 1 по 14 декабря составили эквивалент 5,84 миллиарда кубометров (+13,7% к тому же периоду прошлого года). Показатель стал максимальным для этого времени за все время наблюдений (с 2012 года).
Прежний рекорд был в 2022 году (5,75 миллиарда кубометров), когда европейские страны резко нарастили импорт СПГ на фоне отказа от российского газа.
Всего с начала этого года поступления сжиженного газа с терминалов в газотранспортную сеть ЕС достигли 136 миллиардов кубометров. Это на 28,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Лавров заявил, что в Европе пытаются заглушить здравые голоса
Вчера, 23:32
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала