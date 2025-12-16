https://1prime.ru/20251216/evropa-865586022.html

СМИ: Европа сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева

СМИ: Европа сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева - 16.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: Европа сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева

Европа сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева, схожих с 5-й статьёй НАТО о коллективной обороне, без вступления Украины в альянс, пишет | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T03:20+0300

2025-12-16T03:20+0300

2025-12-16T03:20+0300

экономика

мировая экономика

сша

украина

киев

стив уиткофф

джаред кушнер

владимир путин

нато

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865586022.jpg?1765844404

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Европа сомневается в работоспособности гарантий безопасности для Киева, схожих с 5-й статьёй НАТО о коллективной обороне, без вступления Украины в альянс, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. Позднее американский чиновник сообщил порталу Axios на условиях анонимности, что президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО. "(Европейские дипломаты - ред.) не уверены, что эта гарантия безопасности будет работать без предоставления Украине членства в НАТО", - говорится в сообщении. По информации газеты, ряд европейских дипломатов в частных беседах заявляют, что они неохотно доверяют Белому дому, который в последние дни продемонстрировал новый уровень враждебности по отношению к Европе. В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров по урегулированию. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, нато, politico, ес