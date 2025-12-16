Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия вошла в тройку основных покупателей российского газа в ЕС - 16.12.2025
Бельгия вошла в тройку основных покупателей российского газа в ЕС
Бельгия вошла в тройку основных покупателей российского газа в ЕС - 16.12.2025, ПРАЙМ
Бельгия вошла в тройку основных покупателей российского газа в ЕС
Бельгия в октябре нарастила импорт российского газа более чем в четыре раза и вошла в тройку основных среди стран Евросоюза покупателей этого топлива у России,... | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Бельгия в октябре нарастила импорт российского газа более чем в четыре раза и вошла в тройку основных среди стран Евросоюза покупателей этого топлива у России, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в середине осени увеличила поставки газа в Бельгию в 4,3 раза - до 154,7 миллиона евро. Это позволило стране стать третьим из главных покупателей "голубого топлива" у России. Лидером остается Венгрия, хотя ее закупки сократились до 213,7 миллиона евро с 232,2 миллиона. Второй по-прежнему была Франция, несмотря на уменьшение импорта на 12% - до 162,3 миллиона евро. Среди крупных импортеров остаются Греция (91,9 миллиона евро), Болгария (80,9 миллиона), Нидерланды (76,2 миллиона).
Новости
газ, бельгия, венгрия, франция, ес, евростат
Энергетика, Газ, БЕЛЬГИЯ, ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, Евростат
14:02 16.12.2025
 
Бельгия вошла в тройку основных покупателей российского газа в ЕС

Бельгия в октябре нарастила импорт российского газа более чем в четыре раза

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Флаг Бельгии. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Бельгия в октябре нарастила импорт российского газа более чем в четыре раза и вошла в тройку основных среди стран Евросоюза покупателей этого топлива у России, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в середине осени увеличила поставки газа в Бельгию в 4,3 раза - до 154,7 миллиона евро. Это позволило стране стать третьим из главных покупателей "голубого топлива" у России.
Лидером остается Венгрия, хотя ее закупки сократились до 213,7 миллиона евро с 232,2 миллиона. Второй по-прежнему была Франция, несмотря на уменьшение импорта на 12% - до 162,3 миллиона евро.
Среди крупных импортеров остаются Греция (91,9 миллиона евро), Болгария (80,9 миллиона), Нидерланды (76,2 миллиона).
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
СМИ: Бельгия не поддержала гарантии ЕС по изъятию российских активов
11:01
 
ЭнергетикаГазБЕЛЬГИЯВЕНГРИЯФРАНЦИЯЕСЕвростат
 
 
