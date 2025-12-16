https://1prime.ru/20251216/evrostat-865602991.html

Бельгия вошла в тройку основных покупателей российского газа в ЕС

2025-12-16T14:02+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Бельгия в октябре нарастила импорт российского газа более чем в четыре раза и вошла в тройку основных среди стран Евросоюза покупателей этого топлива у России, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в середине осени увеличила поставки газа в Бельгию в 4,3 раза - до 154,7 миллиона евро. Это позволило стране стать третьим из главных покупателей "голубого топлива" у России. Лидером остается Венгрия, хотя ее закупки сократились до 213,7 миллиона евро с 232,2 миллиона. Второй по-прежнему была Франция, несмотря на уменьшение импорта на 12% - до 162,3 миллиона евро. Среди крупных импортеров остаются Греция (91,9 миллиона евро), Болгария (80,9 миллиона), Нидерланды (76,2 миллиона).

газ, бельгия, венгрия, франция, ес, евростат