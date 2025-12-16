https://1prime.ru/20251216/evrostat-865604615.html

Импорт российских удобрений в ЕС просел почти в два раза

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Импорт российских удобрений Евросоюзом в октябре просел почти в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в октябре ЕС импортировал удобрений из РФ на 58,9 миллиона евро. В месячном выражении поставки практически не изменились, а в годовом - упали в 1,97 раза. Крупнейшим покупателем в октябре стала Польша, импортировавшая удобрений на 15,3 миллиона евро. В пятерку главных покупателей также вошли Франция (13,4 миллиона), Германия (8,9 миллиона), Испания (7,8 миллиона) и Италия (3,9 миллиона). За месяц сильнее всего импорт из России нарастили Франция (в 3,2 раза), Германия (в 2,9 раза) и Польша (в 2,5 раза). А сильнее всего сократили Румыния (в 71,5 раза, до 62 тысяч евро), Италия (в 3,6 раза) и Бельгия (в 1,7 раза, до 1,7 миллиона). При этом в общем объеме импорта удобрений Евросоюзом Россия расположилась на втором месте, месяц назад она была третьей, а год назад - лидером среди поставщиков. Доля РФ в октябре сократилась на 2 процентных пункта до 11%, хотя еще год назад она достигала 23%. Лидером по поставкам подкормок в ЕС по итогам октября стал Египет, нарастивший поставки за месяц в 2,5 раза - до 157,4 миллиона евро. Также в топ-5 вошли Марокко (56,1 миллиона евро), Канада (45,5 миллиона) и США (43,4 миллиона).

