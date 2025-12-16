https://1prime.ru/20251216/fas-865593860.html

ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты

2025-12-16T10:35+0300

экономика

бизнес

магнит

дикси

ашан

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания, направила соответствующий запрос 10 крупнейшим ритейлерам, сообщило ведомство. "ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания. Соответствующий запрос ведомство направило в 10 крупнейших федеральных торговых сетей", - говорится в сообщении. Служба изучила средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях в январе-августе 2025 года. По итогам анализа были выявлены случаи установления высоких средневзвешенных наценок на отдельные продукты питания в ряде сетей. Ведомство уточняет, что речь идет о сетях "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О"Кей", "Лента", "Гиперглобус", "Мария Ра", "Монетка", "Азбука вкуса". "Ведомство запросило у организаций пояснения о причинах высоких наценок. ФАС России изучит информацию, которую предоставят торговые сети, на предмет соблюдения закона о защите конкуренции. В случае выявления нарушений служба будет принимать меры антимонопольного реагирования", - сказано в сообщении. Кроме того, для сдерживания цен этим сетям было предложено рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств по снижению и последующему ограничению торговых наценок на самые востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров, в том числе с завышенными на данный момент наценками. "ФАС России обратила внимание организаций торговли на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования в отношении социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в том числе в части наценок", - добавляет ведомство.

