Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки
Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки - 16.12.2025, ПРАЙМ
Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки
Разные сценарии модернизации семейной ипотеки обсуждаются в Минстрое, сообщил глава ведомства Ирек Файзулин. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:12+0300
2025-12-16T11:12+0300
2025-12-16T11:12+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Разные сценарии модернизации семейной ипотеки обсуждаются в Минстрое, сообщил глава ведомства Ирек Файзулин. "Сейчас прорабатываем различные сценарии модернизации программы семейной ипотеки. Не надо забывать, что льготная ипотечная программа - практически единственная возможность граждан улучшить жилищные условия. Обсуждаемые с депутатами и сенаторами решения должны быть выверены, прежде всего для семей с детьми", - сказал он на заседании Совета законодателей.
