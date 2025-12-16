Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки - 16.12.2025
Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки
2025-12-16T11:12+0300
2025-12-16T11:12+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Разные сценарии модернизации семейной ипотеки обсуждаются в Минстрое, сообщил глава ведомства Ирек Файзулин. "Сейчас прорабатываем различные сценарии модернизации программы семейной ипотеки. Не надо забывать, что льготная ипотечная программа - практически единственная возможность граждан улучшить жилищные условия. Обсуждаемые с депутатами и сенаторами решения должны быть выверены, прежде всего для семей с детьми", - сказал он на заседании Совета законодателей.
недвижимость, россия, бизнес
Экономика, Недвижимость, РОССИЯ, Бизнес
11:12 16.12.2025
 
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Разные сценарии модернизации семейной ипотеки обсуждаются в Минстрое, сообщил глава ведомства Ирек Файзулин.
"Сейчас прорабатываем различные сценарии модернизации программы семейной ипотеки. Не надо забывать, что льготная ипотечная программа - практически единственная возможность граждан улучшить жилищные условия. Обсуждаемые с депутатами и сенаторами решения должны быть выверены, прежде всего для семей с детьми", - сказал он на заседании Совета законодателей.
Банки раскрыли, будут ли меняться ставки по ипотеке
08:36
 
