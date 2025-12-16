https://1prime.ru/20251216/fayzulin-865595048.html

Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки

Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки - 16.12.2025, ПРАЙМ

Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки

16.12.2025

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Разные сценарии модернизации семейной ипотеки обсуждаются в Минстрое, сообщил глава ведомства Ирек Файзулин. "Сейчас прорабатываем различные сценарии модернизации программы семейной ипотеки. Не надо забывать, что льготная ипотечная программа - практически единственная возможность граждан улучшить жилищные условия. Обсуждаемые с депутатами и сенаторами решения должны быть выверены, прежде всего для семей с детьми", - сказал он на заседании Совета законодателей.

