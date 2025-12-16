https://1prime.ru/20251216/fayzullin-865595614.html
В России вернут поддержку строительства социальных объектов
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В России в 2027 году вернут поддержку строительства социальной инфраструктуры в рамках программы "Стимул", сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин."С 2027 года мы планируем дальнейшую реализацию программы "Стимул". Предлагаем ее донастроить и профинансировать строительство социальных объектов", - сказал он на заседании Совета законодателей.Федеральная программа "Стимул" по выкупу построенных девелоперами социальных объектов действовала в 2018-2024 годах. Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, она позволила стимулировать ввод в эксплуатацию 61,4 миллиона квадратных метров жилья.
