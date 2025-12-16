Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вернут поддержку строительства социальных объектов - 16.12.2025
В России вернут поддержку строительства социальных объектов
В России вернут поддержку строительства социальных объектов - 16.12.2025, ПРАЙМ
В России вернут поддержку строительства социальных объектов
В России в 2027 году вернут поддержку строительства социальной инфраструктуры в рамках программы "Стимул", сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:32+0300
2025-12-16T11:39+0300
экономика
бизнес
недвижимость
ирек файзуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863241072_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6bcc92fb3265b8bcda8c46e8b1f615e.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В России в 2027 году вернут поддержку строительства социальной инфраструктуры в рамках программы "Стимул", сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин."С 2027 года мы планируем дальнейшую реализацию программы "Стимул". Предлагаем ее донастроить и профинансировать строительство социальных объектов", - сказал он на заседании Совета законодателей.Федеральная программа "Стимул" по выкупу построенных девелоперами социальных объектов действовала в 2018-2024 годах. Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, она позволила стимулировать ввод в эксплуатацию 61,4 миллиона квадратных метров жилья.
https://1prime.ru/20251216/fayzulin-865595048.html
2025
Новости
бизнес, недвижимость, ирек файзуллин
Экономика, Бизнес, Недвижимость, Ирек Файзуллин
11:32 16.12.2025 (обновлено: 11:39 16.12.2025)
 
В России вернут поддержку строительства социальных объектов

Минстрой: в России в 2027 году вернут поддержку строительства соцобъектов

© РИА Новости . Алексей Майшев
Строительство. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В России в 2027 году вернут поддержку строительства социальной инфраструктуры в рамках программы "Стимул", сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
"С 2027 года мы планируем дальнейшую реализацию программы "Стимул". Предлагаем ее донастроить и профинансировать строительство социальных объектов", - сказал он на заседании Совета законодателей.
Федеральная программа "Стимул" по выкупу построенных девелоперами социальных объектов действовала в 2018-2024 годах. Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, она позволила стимулировать ввод в эксплуатацию 61,4 миллиона квадратных метров жилья.
Минстрой проработает сценарии модернизации семейной ипотеки
ЭкономикаБизнесНедвижимостьИрек Файзуллин
 
 
