Минстрой предложил увеличить финансирование сельской ипотеки

Минстрой предложил увеличить финансирование сельской ипотеки - 16.12.2025, ПРАЙМ

Минстрой предложил увеличить финансирование сельской ипотеки

16.12.2025

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Минстрой России считает нужным увеличить финансирование программы сельской ипотеки, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин. "Мы считаем, что финансирование этой программы нужно увеличивать", - сказал он на заседании Совета законодателей. Файзуллин подчеркнул, что Минстрой поддерживает все, что настроено на увеличение загрузки стройотрасли. "Естественно министерство строительства и ЖКХ поддержит в любых вариантах", - добавил глава ведомства.

