В Финляндии оценили идею использовать российские активы для Украины
В Финляндии оценили идею использовать российские активы для Украины
Идея использовать замороженные российские активы для Украины показывает, что Евросоюз становится банкротом, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Идея использовать замороженные российские активы для Украины показывает, что Евросоюз становится банкротом, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"ЕС становится банкротом, и идея использования замороженных российских активов для Украины является самым большим проявлением этого... ЕС поступает неправильно и должен уважать суверенитет Бельгии и её решение отказаться от передачи активов Украине, которая подорвала бы национальные интересы", - написал Мема в соцсети Х.
Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС, запланированный на 18-19 декабря. ЕК пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) ранее выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
