В Липецкой области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Дружба"
2025-12-16T10:10+0300
россия
общество
рф
ск рф
фсб
telegram
происшествия
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Предотвращена диверсия на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Липецкой области, задержаны 4 подростков, которые действовали по заданию украинских спецслужб, сообщает ЦОС ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть-Дружба" в Лебедянском районе Липецкой области", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные в группе по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram в октябре установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, "по заданиям которого за денежное вознаграждение совершали поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также получили координаты тайника с СВУ" для подрыва нефтепровода "Дружба". "Территориальным подразделением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии) УК России", - добавляется в сообщении. Как уточнили в СК РФ, подростки "извлекли из тайника приготовленное для них взрывное устройство и проследовали к намеченному участку нефтепровода" но по пути были задержаны сотрудниками УФСБ России по Липецкой области. "По местам жительства фигурантов проведены обыски, они арестованы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Проверяется информация о возможной причастности фигурантов к иным эпизодам преступной деятельности", - добавили в СК.
рф
Новости
ru-RU
россия, общество , рф, ск рф, фсб, telegram
