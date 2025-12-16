https://1prime.ru/20251216/fsb-865593043.html

В Липецкой области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Дружба"

В Липецкой области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Дружба" - 16.12.2025, ПРАЙМ

В Липецкой области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Дружба"

Предотвращена диверсия на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Липецкой области, задержаны 4 подростков, которые действовали по заданию... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T10:10+0300

2025-12-16T10:10+0300

2025-12-16T10:10+0300

россия

общество

рф

ск рф

фсб

telegram

происшествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Предотвращена диверсия на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Липецкой области, задержаны 4 подростков, которые действовали по заданию украинских спецслужб, сообщает ЦОС ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть-Дружба" в Лебедянском районе Липецкой области", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные в группе по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram в октябре установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, "по заданиям которого за денежное вознаграждение совершали поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также получили координаты тайника с СВУ" для подрыва нефтепровода "Дружба". "Территориальным подразделением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии) УК России", - добавляется в сообщении. Как уточнили в СК РФ, подростки "извлекли из тайника приготовленное для них взрывное устройство и проследовали к намеченному участку нефтепровода" но по пути были задержаны сотрудниками УФСБ России по Липецкой области. "По местам жительства фигурантов проведены обыски, они арестованы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Проверяется информация о возможной причастности фигурантов к иным эпизодам преступной деятельности", - добавили в СК.

https://1prime.ru/20251129/terakt-865045776.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, ск рф, фсб, telegram