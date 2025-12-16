https://1prime.ru/20251216/gaz-865602333.html

Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС

2025-12-16T13:47+0300

2025-12-16T13:47+0300

2025-12-16T13:47+0300

энергетика

газ

россия

алжир

сша

ес

евростат

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре опустилась на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз, при этом поставки трубопроводного газа выросли на четверть, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в середине осени экспортировала странам Евросоюза газа на 854,4 миллиона евро против 829,7 миллиона в сентябре. Доля российских компаний в поставках выросла до 16% с 14,5% месяцем ранее. При этом поставки трубопроводного газа увеличились на четверть, составив 429,1 миллиона евро, а СПГ, наоборот, сократились - на 11%, до 425 миллионов евро. Россия по итогам месяца опустилась на третье место среди основных поставщиков, уступив Алжиру. Тот увеличил экспорт на треть - до 940,2 миллиона евро. США остались первыми с 1,85 миллиарда евро.

алжир

сша

газ, россия, алжир, сша, ес, евростат