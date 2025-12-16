Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251216/gaz-865602333.html
Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС
Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС - 16.12.2025, ПРАЙМ
Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС
Россия в октябре опустилась на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз, при этом поставки трубопроводного газа выросли на четверть, следует из... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:47+0300
2025-12-16T13:47+0300
энергетика
газ
россия
алжир
сша
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_b1f3133ef5151e557a49869e94cc65c8.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре опустилась на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз, при этом поставки трубопроводного газа выросли на четверть, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в середине осени экспортировала странам Евросоюза газа на 854,4 миллиона евро против 829,7 миллиона в сентябре. Доля российских компаний в поставках выросла до 16% с 14,5% месяцем ранее. При этом поставки трубопроводного газа увеличились на четверть, составив 429,1 миллиона евро, а СПГ, наоборот, сократились - на 11%, до 425 миллионов евро. Россия по итогам месяца опустилась на третье место среди основных поставщиков, уступив Алжиру. Тот увеличил экспорт на треть - до 940,2 миллиона евро. США остались первыми с 1,85 миллиарда евро.
https://1prime.ru/20251215/es-865562173.html
алжир
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/56/841505693_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_8bba359527cdd74e11580e5e71aa3831.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, алжир, сша, ес, евростат
Энергетика, Газ, РОССИЯ, АЛЖИР, США, ЕС, Евростат
13:47 16.12.2025
 
Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС

Россия в октябре опустилась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа
Емкости для хранения сжиженного газа - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Емкости для хранения сжиженного газа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре опустилась на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз, при этом поставки трубопроводного газа выросли на четверть, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия в середине осени экспортировала странам Евросоюза газа на 854,4 миллиона евро против 829,7 миллиона в сентябре. Доля российских компаний в поставках выросла до 16% с 14,5% месяцем ранее.
При этом поставки трубопроводного газа увеличились на четверть, составив 429,1 миллиона евро, а СПГ, наоборот, сократились - на 11%, до 425 миллионов евро.
Россия по итогам месяца опустилась на третье место среди основных поставщиков, уступив Алжиру. Тот увеличил экспорт на треть - до 940,2 миллиона евро. США остались первыми с 1,85 миллиарда евро.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Запрет на импорт газа из России сохранится после войны, заявили в ЕК
Вчера, 13:19
 
ЭнергетикаГазРОССИЯАЛЖИРСШАЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала