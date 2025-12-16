https://1prime.ru/20251216/genprokuror-865583695.html
Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров
Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров - 16.12.2025, ПРАЙМ
Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на несколько производителей телевизоров, включая Sony, Samsung и LG, обвиняя их в шпионаже за американцами в | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T00:54+0300
2025-12-16T00:54+0300
2025-12-16T00:54+0300
технологии
экономика
техас
китай
пекин
sony
samsung
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865583695.jpg?1765835699
ВАШИНГТОН, 16 дек - ПРАЙМ. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на несколько производителей телевизоров, включая Sony, Samsung и LG, обвиняя их в шпионаже за американцами в пользу Китая, сообщил в понедельник его офис.
"Генеральный прокурор Кен Пакстон подал иск против пяти крупных телевизионных компаний за то, что они шпионили за жителями Техаса, тайно записывая то, что потребители смотрят в своих собственных домах. Компании, против которых поданы иски: Sony, Samsung, LG, а также Hisense и TCL Technology Group Corporation (TCL), базирующиеся в Китае", - заявил офис генпрокурора.
Одним из факторов, вызывающих беспокойство, в сообщении названо китайское законодательство о национальной безопасности, которое позволяет Пекину получать информацию об американском потребителе.
"Эти компании незаконно собирали персональные данные с помощью технологии автоматического распознавания контента (ACR). В самом простом смысле ACR - это незваный, невидимый цифровой шпион... Эта технология подвергает риску конфиденциальность пользователей и конфиденциальную информацию, такую как пароли, банковские реквизиты и другую личную информацию", - говорится в заявлении.
Своими исками Пакстон требует наложить на все пять компаний штраф в 10 тысяч долларов за нарушение Закона о недобросовестной торговой практике, а также рассмотреть возможность штрафа в 250 тысяч долларов, если от якобы шпионажа пострадали лица старше 65 лет.
техас
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, техас, китай, пекин, sony, samsung
Технологии, Экономика, ТЕХАС, КИТАЙ, Пекин, Sony, Samsung
Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров
Генпрокурор Техаса подал в суд на Sony, Samsung и LG за шпионаж за американцами
ВАШИНГТОН, 16 дек - ПРАЙМ. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на несколько производителей телевизоров, включая Sony, Samsung и LG, обвиняя их в шпионаже за американцами в пользу Китая, сообщил в понедельник его офис.
"Генеральный прокурор Кен Пакстон подал иск против пяти крупных телевизионных компаний за то, что они шпионили за жителями Техаса, тайно записывая то, что потребители смотрят в своих собственных домах. Компании, против которых поданы иски: Sony, Samsung, LG, а также Hisense и TCL Technology Group Corporation (TCL), базирующиеся в Китае", - заявил офис генпрокурора.
Одним из факторов, вызывающих беспокойство, в сообщении названо китайское законодательство о национальной безопасности, которое позволяет Пекину получать информацию об американском потребителе.
"Эти компании незаконно собирали персональные данные с помощью технологии автоматического распознавания контента (ACR). В самом простом смысле ACR - это незваный, невидимый цифровой шпион... Эта технология подвергает риску конфиденциальность пользователей и конфиденциальную информацию, такую как пароли, банковские реквизиты и другую личную информацию", - говорится в заявлении.
Своими исками Пакстон требует наложить на все пять компаний штраф в 10 тысяч долларов за нарушение Закона о недобросовестной торговой практике, а также рассмотреть возможность штрафа в 250 тысяч долларов, если от якобы шпионажа пострадали лица старше 65 лет.