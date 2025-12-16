https://1prime.ru/20251216/genprokuror-865583695.html

Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров

2025-12-16T00:54+0300

ВАШИНГТОН, 16 дек - ПРАЙМ. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на несколько производителей телевизоров, включая Sony, Samsung и LG, обвиняя их в шпионаже за американцами в пользу Китая, сообщил в понедельник его офис. "Генеральный прокурор Кен Пакстон подал иск против пяти крупных телевизионных компаний за то, что они шпионили за жителями Техаса, тайно записывая то, что потребители смотрят в своих собственных домах. Компании, против которых поданы иски: Sony, Samsung, LG, а также Hisense и TCL Technology Group Corporation (TCL), базирующиеся в Китае", - заявил офис генпрокурора. Одним из факторов, вызывающих беспокойство, в сообщении названо китайское законодательство о национальной безопасности, которое позволяет Пекину получать информацию об американском потребителе. "Эти компании незаконно собирали персональные данные с помощью технологии автоматического распознавания контента (ACR). В самом простом смысле ACR - это незваный, невидимый цифровой шпион... Эта технология подвергает риску конфиденциальность пользователей и конфиденциальную информацию, такую как пароли, банковские реквизиты и другую личную информацию", - говорится в заявлении. Своими исками Пакстон требует наложить на все пять компаний штраф в 10 тысяч долларов за нарушение Закона о недобросовестной торговой практике, а также рассмотреть возможность штрафа в 250 тысяч долларов, если от якобы шпионажа пострадали лица старше 65 лет.

