Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы в России с самыми высокими расходами на подарки - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/goroda-865584894.html
Названы регионы в России с самыми высокими расходами на подарки
Названы регионы в России с самыми высокими расходами на подарки - 16.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы в России с самыми высокими расходами на подарки
Самый щедрый бюджет на новогодние подарки среди крупных российских городов закладывают жители Москвы и Красноярка, говорится в совместном исследовании компаний... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T02:31+0300
2025-12-16T02:55+0300
бизнес
экономика
общество
москва
красноярск
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865584894.jpg?1765842905
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Самый щедрый бюджет на новогодние подарки среди крупных российских городов закладывают жители Москвы и Красноярка, говорится в совместном исследовании компаний SuperJob и Madame Coco для РИА Новости. "Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние подарки в 2025 году, достигла 18000 рублей (+5% за год)", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов. Среди населения мегаполисов самые щедрые бюджеты на подарки - у жителей Москвы (22200 рублей, +7% за год) и Красноярска (21600 рублей, +8% за год). На третьем месте - Санкт-Петербург (19400 рублей). В топ-5 вошли Екатеринбург и Ростов-на-Дону (18200 и 18100 рублей соответственно). Мужчины заявляют о более крупных бюджетах (21400 рублей), чем женщины (16100 рублей). Более значительные расходы планирует молодежь до 35 лет (19000 рублей), в то время как респонденты старше 45 лет ориентируются на меньшую сумму (17500 рублей). Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей в месяц готовы потратить на подарки в среднем 23800 рублей. Средний чек составляет от 1500 рублей за подарок для коллег или знакомых и до 15000 рублей - для близких людей или руководителей. По данным Madame Coco, самыми популярными подарками являются товары для дома: комплекты постельного белья, подушки, пледы, подарочные и сервировочные наборы, а также подарочные сертификаты. По сравнению с 2024 годом покупатели делают ставку на более универсальные и рациональные подарки, которые будут актуальны круглый год, в отличие от тематического новогоднего декора.
москва
красноярск
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, красноярск, санкт-петербург
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, Красноярск, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
02:31 16.12.2025 (обновлено: 02:55 16.12.2025)
 
Названы регионы в России с самыми высокими расходами на подарки

Самые высокие бюджеты на подарки закладывают жители Москвы и Красноярка

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Самый щедрый бюджет на новогодние подарки среди крупных российских городов закладывают жители Москвы и Красноярка, говорится в совместном исследовании компаний SuperJob и Madame Coco для РИА Новости.
"Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние подарки в 2025 году, достигла 18000 рублей (+5% за год)", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов.
Среди населения мегаполисов самые щедрые бюджеты на подарки - у жителей Москвы (22200 рублей, +7% за год) и Красноярска (21600 рублей, +8% за год). На третьем месте - Санкт-Петербург (19400 рублей). В топ-5 вошли Екатеринбург и Ростов-на-Дону (18200 и 18100 рублей соответственно).
Мужчины заявляют о более крупных бюджетах (21400 рублей), чем женщины (16100 рублей). Более значительные расходы планирует молодежь до 35 лет (19000 рублей), в то время как респонденты старше 45 лет ориентируются на меньшую сумму (17500 рублей). Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей в месяц готовы потратить на подарки в среднем 23800 рублей.
Средний чек составляет от 1500 рублей за подарок для коллег или знакомых и до 15000 рублей - для близких людей или руководителей.
По данным Madame Coco, самыми популярными подарками являются товары для дома: комплекты постельного белья, подушки, пледы, подарочные и сервировочные наборы, а также подарочные сертификаты. По сравнению с 2024 годом покупатели делают ставку на более универсальные и рациональные подарки, которые будут актуальны круглый год, в отличие от тематического новогоднего декора.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВАКрасноярскСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала