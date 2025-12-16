https://1prime.ru/20251216/goroda-865584894.html

Названы регионы в России с самыми высокими расходами на подарки

2025-12-16T02:31+0300

2025-12-16T02:31+0300

2025-12-16T02:55+0300

бизнес

экономика

общество

москва

красноярск

санкт-петербург

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Самый щедрый бюджет на новогодние подарки среди крупных российских городов закладывают жители Москвы и Красноярка, говорится в совместном исследовании компаний SuperJob и Madame Coco для РИА Новости. "Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние подарки в 2025 году, достигла 18000 рублей (+5% за год)", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов. Среди населения мегаполисов самые щедрые бюджеты на подарки - у жителей Москвы (22200 рублей, +7% за год) и Красноярска (21600 рублей, +8% за год). На третьем месте - Санкт-Петербург (19400 рублей). В топ-5 вошли Екатеринбург и Ростов-на-Дону (18200 и 18100 рублей соответственно). Мужчины заявляют о более крупных бюджетах (21400 рублей), чем женщины (16100 рублей). Более значительные расходы планирует молодежь до 35 лет (19000 рублей), в то время как респонденты старше 45 лет ориентируются на меньшую сумму (17500 рублей). Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей в месяц готовы потратить на подарки в среднем 23800 рублей. Средний чек составляет от 1500 рублей за подарок для коллег или знакомых и до 15000 рублей - для близких людей или руководителей. По данным Madame Coco, самыми популярными подарками являются товары для дома: комплекты постельного белья, подушки, пледы, подарочные и сервировочные наборы, а также подарочные сертификаты. По сравнению с 2024 годом покупатели делают ставку на более универсальные и рациональные подарки, которые будут актуальны круглый год, в отличие от тематического новогоднего декора.

2025

