Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов гражданам

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам: в частности, с октября 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. Документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан. Так, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 года снижается со 130% до 100% годовых. "Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше, чем два тела долга", - пояснил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Закон также ограничивает количество одновременно действующих договоров потребительского займа, заключенных с одним заемщиком. Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года – лишь один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого. При этом максимальная сумма микрозайма МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям увеличивается до 15 миллионов с 5 миллионов рублей. В пояснительной записке это объясняется необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства привлекать доступное финансирование, а также потребностью рынка МФО. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

