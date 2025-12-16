https://1prime.ru/20251216/gosduma--865602660.html
Госдума ужесточила ответственность банков за нарушение прав потребителей
2025-12-16T13:56+0300
экономика
финансы
банки
рф
анатолий аксаков
госдума
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий ответственность банков за систематическое нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений. Документ направлен на повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг и предупреждение нарушений законодательства банками РФ путем повышения штрафов за такие нарушения. Сейчас штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также за неисполнение его предписаний об их устранении, устанавливаются исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могут превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно. Согласно пояснительной записке, это не оказывает должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ. В связи с этим закон устанавливает такие штрафы исходя из размера собственных средств кредитной организации и вводит вместо максимальных минимальные размеры штрафов. В результате штраф за нарушение соответствующих законов и актов составит до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок - до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей. При принятии решения о взыскании и размере штрафа Банк России будет учитывать характер допущенных банком нарушений. Руководитель юридического департамента ЦБ Андрей Медведев объяснял на прошлой неделе, что в обязательном порядке будет приниматься во внимание массовость и множественность нарушений: то есть штрафовать банки предполагается не за единичное, а за систематическое нарушение законодательства и нормативных актов ЦБ. Штраф не будет выноситься за единичные ошибки, подтвердил и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, за первое нарушение Банк России будет выносить предупреждение, а санкции последуют, только если кредитная организация неоднократно проигнорирует требования регулятора. Помимо количества совершенных нарушений, ЦБ при принятии решения о штрафе будет оценивать и долю недобросовестных операций, чреватых убытками клиентов или сопровождавшихся нарушениями, в общем объеме соответствующих сделок банка. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
