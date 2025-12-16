Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума разрешила повышать порог контролируемых сделок с недвижимостью - 16.12.2025
Госдума разрешила повышать порог контролируемых сделок с недвижимостью
2025-12-16T15:09+0300
2025-12-16T15:09+0300
россия
общество
росфинмониторинг
госдума
недвижимость
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Сейчас в законе о противодействии легализации преступных доходов прямо прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей. Новый закон вместо этого устанавливает, что "операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей". Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно, в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю. Помимо размера, нормативный правовой акт ведомства будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. Причем этот срок должен согласовываться с Банком России в отношении поднадзорных ему организаций. Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие положения, вступит в силу сразу после публикации.
россия, общество , росфинмониторинг, госдума, недвижимость
РОССИЯ, Общество , Росфинмониторинг, Госдума, Недвижимость
15:09 16.12.2025
 
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Минстрой предложил увеличить финансирование сельской ипотеки
