ГД предложила ускорить разработку проекта по стабилизации цен на продукты

2025-12-16T16:15+0300

экономика

россия

рф

оксана лут

госдума

минсельхоз

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ ускорить разработку и внесение в нижнюю палату парламента поправок в закон о торговле в целях стабилизации цен на отдельные группы продуктов питания. "Рекомендовать правительству Российской Федерации… ускорить разработку и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в целях стабилизации цен на отдельные группы продовольственных товаров на внутреннем рынке)", - говорится в постановлении Госдумы. Депутаты также предлагают кабмину разработать меры, направленные на преодоление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Правительству также рекомендовано рассмотреть вопрос о замещении импортных пищевых растительных масел и масложировой продукции пищевыми растительными маслами и масложировой продукцией отечественного производства за счет растущего уровня самообеспечения. Как заявила 12 ноября глава Минсельхоза Оксана Лут, разрабатываемые поправки в закон о торговле, направленные на расширение практики долгосрочных контрактов сетей и поставщиков, позволят исключить скачки цен на продукты питания в России.

рф

