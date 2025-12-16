Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД предложила ускорить разработку проекта по стабилизации цен на продукты - 16.12.2025
ГД предложила ускорить разработку проекта по стабилизации цен на продукты
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ ускорить разработку и внесение в нижнюю палату парламента поправок в закон о торговле в целях стабилизации цен на отдельные группы продуктов питания. "Рекомендовать правительству Российской Федерации… ускорить разработку и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в целях стабилизации цен на отдельные группы продовольственных товаров на внутреннем рынке)", - говорится в постановлении Госдумы. Депутаты также предлагают кабмину разработать меры, направленные на преодоление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Правительству также рекомендовано рассмотреть вопрос о замещении импортных пищевых растительных масел и масложировой продукции пищевыми растительными маслами и масложировой продукцией отечественного производства за счет растущего уровня самообеспечения. Как заявила 12 ноября глава Минсельхоза Оксана Лут, разрабатываемые поправки в закон о торговле, направленные на расширение практики долгосрочных контрактов сетей и поставщиков, позволят исключить скачки цен на продукты питания в России.
россия, рф, оксана лут, госдума, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, РФ, Оксана Лут, Госдума, Минсельхоз
16:15 16.12.2025
 
ГД предложила ускорить разработку проекта по стабилизации цен на продукты

Госдума рекомендовала ускорить проект по стабилизации цен на продукты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ ускорить разработку и внесение в нижнюю палату парламента поправок в закон о торговле в целях стабилизации цен на отдельные группы продуктов питания.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации… ускорить разработку и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в целях стабилизации цен на отдельные группы продовольственных товаров на внутреннем рынке)", - говорится в постановлении Госдумы.
Депутаты также предлагают кабмину разработать меры, направленные на преодоление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Правительству также рекомендовано рассмотреть вопрос о замещении импортных пищевых растительных масел и масложировой продукции пищевыми растительными маслами и масложировой продукцией отечественного производства за счет растущего уровня самообеспечения.
Как заявила 12 ноября глава Минсельхоза Оксана Лут, разрабатываемые поправки в закон о торговле, направленные на расширение практики долгосрочных контрактов сетей и поставщиков, позволят исключить скачки цен на продукты питания в России.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты
ЭкономикаРОССИЯРФОксана ЛутГосдумаМинсельхоз
 
 
Заголовок открываемого материала