В Госдуме предложили ужесточить ответственность за незаконные взыскания

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя партии Юрием Афониным предложили ужесточить ответственность работодателей за наложение незаконных дисциплинарных взысканий на сотрудников. Законопроект с соответствующими изменениями в КоАП отправлен на отзыв в правительство РФ. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Наложение работодателем дисциплинарного взыскания, признанного в последствии незаконным, на работника, равно как нарушение порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта. За повторное совершение данного правонарушения коммунисты предлагают накладывать на должностных лиц штраф в размере до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до трех лет, на ИП - штраф в размере до 80 тысяч рублей, а на юрлиц - штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, троекратное совершение данного правонарушения повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере до 300 тысяч и дисквалификацию на срок до пяти лет, на ИП - от 80 до 100 тысяч рублей и на юрлиц - от 500 до 700 тысяч рублей, отмечается в тексте законопроекта. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что санкция за совершение данного административного правонарушения долгое время не индексировалась. По его словам, законопроект разработан для прекращения многочисленных случаев необоснованного привлечения работников к ответственности. "В настоящее время наказание выражается в предупреждении или наложении административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей", - объяснил политик.

