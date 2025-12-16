Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за незаконные взыскания - 16.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за незаконные взыскания
2025-12-16T06:02+0300
2025-12-16T06:55+0300
общество
экономика
россия
госдума
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя партии Юрием Афониным предложили ужесточить ответственность работодателей за наложение незаконных дисциплинарных взысканий на сотрудников. Законопроект с соответствующими изменениями в КоАП отправлен на отзыв в правительство РФ. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Наложение работодателем дисциплинарного взыскания, признанного в последствии незаконным, на работника, равно как нарушение порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта. За повторное совершение данного правонарушения коммунисты предлагают накладывать на должностных лиц штраф в размере до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до трех лет, на ИП - штраф в размере до 80 тысяч рублей, а на юрлиц - штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, троекратное совершение данного правонарушения повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере до 300 тысяч и дисквалификацию на срок до пяти лет, на ИП - от 80 до 100 тысяч рублей и на юрлиц - от 500 до 700 тысяч рублей, отмечается в тексте законопроекта. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что санкция за совершение данного административного правонарушения долгое время не индексировалась. По его словам, законопроект разработан для прекращения многочисленных случаев необоснованного привлечения работников к ответственности. "В настоящее время наказание выражается в предупреждении или наложении административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей", - объяснил политик.
общество , россия, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Госдума
06:02 16.12.2025 (обновлено: 06:55 16.12.2025)
 
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за незаконные взыскания

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя партии Юрием Афониным предложили ужесточить ответственность работодателей за наложение незаконных дисциплинарных взысканий на сотрудников.
Законопроект с соответствующими изменениями в КоАП отправлен на отзыв в правительство РФ. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Наложение работодателем дисциплинарного взыскания, признанного в последствии незаконным, на работника, равно как нарушение порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.
За повторное совершение данного правонарушения коммунисты предлагают накладывать на должностных лиц штраф в размере до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до трех лет, на ИП - штраф в размере до 80 тысяч рублей, а на юрлиц - штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Кроме того, троекратное совершение данного правонарушения повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере до 300 тысяч и дисквалификацию на срок до пяти лет, на ИП - от 80 до 100 тысяч рублей и на юрлиц - от 500 до 700 тысяч рублей, отмечается в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что санкция за совершение данного административного правонарушения долгое время не индексировалась. По его словам, законопроект разработан для прекращения многочисленных случаев необоснованного привлечения работников к ответственности.
"В настоящее время наказание выражается в предупреждении или наложении административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей", - объяснил политик.
 
