Греф дал совет, что можно сделать с новогодним бонусом - 16.12.2025
Греф дал совет, что можно сделать с новогодним бонусом
2025-12-16T02:10+0300
2025-12-16T02:10+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет, что можно сделать с новогодним бонусом - "тринадцатой зарплатой". "Тринадцатая зарплата", или новогодний денежный бонус - дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре. "Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты", - сказал РИА Новости Греф на вопрос, стоит ли хранить новогодний бонус на вкладе или надо потратить.
02:10 16.12.2025
 
Греф дал совет, что можно сделать с новогодним бонусом

Глава Сбербанка Греф посоветовал россиянам хранить новогодний бонус на вкладе

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет, что можно сделать с новогодним бонусом - "тринадцатой зарплатой".
"Тринадцатая зарплата", или новогодний денежный бонус - дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.
"Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты", - сказал РИА Новости Греф на вопрос, стоит ли хранить новогодний бонус на вкладе или надо потратить.
 
