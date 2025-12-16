https://1prime.ru/20251216/gref-865584750.html

Греф дал совет, что можно сделать с новогодним бонусом

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет, что можно сделать с новогодним бонусом - "тринадцатой зарплатой". "Тринадцатая зарплата", или новогодний денежный бонус - дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре. "Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты", - сказал РИА Новости Греф на вопрос, стоит ли хранить новогодний бонус на вкладе или надо потратить.

