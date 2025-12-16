Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе снижаются - 16.12.2025
Биржевые цены на газ в Европе снижаются
2025-12-16T10:26+0300
2025-12-16T10:26+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 0,9% к расчетной цене предыдущего дня, примерно до 330 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 329,8 доллара (-1%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 330,1 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 333,1 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
10:26 16.12.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе снижаются

Биржевые цены на газ в Европе снижаются до 330 долларов за тысячу кубометров

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
Газовая горелка. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 0,9% к расчетной цене предыдущего дня, примерно до 330 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 329,8 доллара (-1%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 330,1 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 333,1 доллара за тысячу кубометров.
При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Заголовок открываемого материала