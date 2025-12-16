https://1prime.ru/20251216/indiya--865610614.html

Индия намерена удвоить объем экспорта в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек – ПРАЙМ. Генеральный и исполнительный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай заявил, что Индия планирует удвоить объем экспорта в Россию с нынешних 5 до 10 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости. "У нас стратегические отношения, охватывающие энергетическую безопасность, сотрудничество в области обороны, сотрудничество в космической сфере. Торговля за последний год или около того развивалась на удивление успешно, и мы уверены, что будем развивать ее и дальше. Мы планируем увеличить наш экспорт с 5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов. Есть ряд секторов, где мы уже получили доступ на рынки. В частности, у нас очень хорошие результаты в машиностроении", - сказал Сахай в ходе организованного Торгпредством России в Индии заседания Делового клуба. Он отметил, что Индия может сотрудничать с Россией, в частности, в области электротехники и электроники, в области фармацевтики и ряде других направлений. "У нас есть огромные возможности. Например, мы изучаем данные по экспорту одежды, российский импорт приближается к 7 миллиардам долларов, а мы экспортируем в Россию всего на 100 миллионов", - отметил Сахай. По его мнению, c индийской стороны существует потребность в повышении качества продукции. "В то же время мы хотели бы, чтобы уровень стандартизации на российском рынке был близок к международному эталону. Есть случаи, когда индийские экспортеры соответствуют международным стандартам, но, поскольку вы перешли на евразийские стандарты, иногда возникают проблемы. Страхование также является той областью, где нам приходится работать. К сожалению, единственная доминирующая страховая компания в Индии, занимающаяся страхованием кредитов, отнесла Россию к странам с умеренно высоким уровнем риска, которые требуют, чтобы каждый новый клиент получал одобрение страховой компании, что занимает много времени, но мы работаем с этим", - сказал Сахай. Он также отметил, что в отношениях Индии и России есть огромный потенциал, в частности в сферах туризма, транспорта, логистики, а также ряда новых услуг, включая цифровые платежи, финтех, возобновляемых источников энергии.

