Раскрыто, как изменился за год необходимый для ипотеки доход

2025-12-16T02:02+0300
2025-12-16T02:02+0300
2025-12-16T02:02+0300
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Как изменились условия по ипотеке за год, сколько теперь будет платить потенциальный заемщик в месяц и кому банки чаще одобряют кредит, агентству "Прайм" рассказала Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.Если сравнивать ставки по ипотеке, то в 2025-ом выгоднее всего была покупка первичного, а не вторичного жилья. Это связано с тем, что на новостройки действует льготная ипотека. За год ставка на первичку снизилась на 2% и к декабрю достигла 18%. А ставка по ипотеке на вторичном рынке уменьшилась на целых 5%, отметила она. "По результатам нашего исследования, ипотека на вторичное жилье стала за год значительно дешевле. Это положительный сигнал для заемщиков, которые не подходят под условия адресных госпрограмм и рассматривают для себя более доступное по стоимости вторичное жилье", — указала специалист.Ипотека на первичку выгоднее еще и потому, что средний первоначальный взнос по ней в течение года был значительно ниже. Однако к 2026-ому ситуация изменилась. Первоначальный взнос на квартиру в новостройке увеличился на 3% по сравнению с началом года, обогнав вторичку."Это связано с постепенным пересмотром банками условий по спецпрограммам в сотрудничестве с застройщиками после введения ипотечного стандарта", — объясняет Солдатенкова.Значительно изменились условия по допустимой сумме ипотеки. Банки увеличили минимальный порог в два раза. Причем для новостроек этот показатель на 0,6 миллиона рублей больше, чем для вторички. А средняя максимальная сумма по-прежнему больше для вторички — 46 миллионов, хотя и на первичку она стала более доступной и увеличилась почти на 9 миллионов.Средняя ставка по ипотеке на вторичку сегодня – 21% годовых. При средней стоимости жилья (6,5 миллиона рублей) ежемесячный платеж составит 75 тысяч рублей, что почти на 6 тысяч рублей меньше, чем в начале года. И если раньше заемщику нужен был доход от 161 тысячи рублей, то к концу года требования смягчились, теперь потребуется доход от 149 тысяч рублей (ПДН не более 50%)."К концу 2025 года ипотечный кредит стал доступнее благодаря значительным улучшениям условий, даже несмотря на рост цен на вторичное жилье", — заключила Инна Солдатенкова.
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Как изменились условия по ипотеке за год, сколько теперь будет платить потенциальный заемщик в месяц и кому банки чаще одобряют кредит, агентству "Прайм" рассказала Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.
Если сравнивать ставки по ипотеке, то в 2025-ом выгоднее всего была покупка первичного, а не вторичного жилья. Это связано с тем, что на новостройки действует льготная ипотека. За год ставка на первичку снизилась на 2% и к декабрю достигла 18%. А ставка по ипотеке на вторичном рынке уменьшилась на целых 5%, отметила она.
"По результатам нашего исследования, ипотека на вторичное жилье стала за год значительно дешевле. Это положительный сигнал для заемщиков, которые не подходят под условия адресных госпрограмм и рассматривают для себя более доступное по стоимости вторичное жилье", — указала специалист.
Ипотека на первичку выгоднее еще и потому, что средний первоначальный взнос по ней в течение года был значительно ниже. Однако к 2026-ому ситуация изменилась. Первоначальный взнос на квартиру в новостройке увеличился на 3% по сравнению с началом года, обогнав вторичку.
"Это связано с постепенным пересмотром банками условий по спецпрограммам в сотрудничестве с застройщиками после введения ипотечного стандарта", — объясняет Солдатенкова.
Значительно изменились условия по допустимой сумме ипотеки. Банки увеличили минимальный порог в два раза. Причем для новостроек этот показатель на 0,6 миллиона рублей больше, чем для вторички. А средняя максимальная сумма по-прежнему больше для вторички — 46 миллионов, хотя и на первичку она стала более доступной и увеличилась почти на 9 миллионов.
Средняя ставка по ипотеке на вторичку сегодня – 21% годовых. При средней стоимости жилья (6,5 миллиона рублей) ежемесячный платеж составит 75 тысяч рублей, что почти на 6 тысяч рублей меньше, чем в начале года. И если раньше заемщику нужен был доход от 161 тысячи рублей, то к концу года требования смягчились, теперь потребуется доход от 149 тысяч рублей (ПДН не более 50%).
"К концу 2025 года ипотечный кредит стал доступнее благодаря значительным улучшениям условий, даже несмотря на рост цен на вторичное жилье", — заключила Инна Солдатенкова.