https://1prime.ru/20251216/ipoteka-865591218.html

Банки раскрыли, будут ли меняться ставки по ипотеке

Банки раскрыли, будут ли меняться ставки по ипотеке - 16.12.2025, ПРАЙМ

Банки раскрыли, будут ли меняться ставки по ипотеке

Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке до ближайшего решения совета директоров Банка России по ключевой ставке, выяснило РИА... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T08:36+0300

2025-12-16T08:36+0300

2025-12-16T08:36+0300

экономика

банки

финансы

рф

втб

абсолют банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Большинство российских банков не планируют понижать ставки по ипотеке до ближайшего решения совета директоров Банка России по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив банки. Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 19 декабря. В пресс-службе ВТБ сообщили, что решения о дальнейших изменениях будут приниматься на основе конъюнктуры рынка и действий Банка России, а последний раз банк пересматривал условия своих ипотечных программ и кредитов наличными в сентябре. "Сбер" также внимательно следит за решениями ЦБ в отношении ключевой ставки и оперативно реагирует на них в интересах своих клиентов. Более того, за год "Сбер" снизил ставки по базовым ипотечным программам уже 7 раз. "Дальнейшие действия банка будут зависеть от кредитно-денежной политики ЦБ", - пояснили в пресс-службе кредитной организации. Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич пояснил, по каким причинам банк не планирует корректировать ставку по рыночной ипотеке в ближайшее время - он связывает это с ростом стоимости привлечения средств с рынка. "Снижение ключевой ставки было 0,5 процентного пункта, это был минимальный шаг, который существенно не повлиял на ожидания рынка и на уровень ставок. А в декабре конкуренция за средства клиентов, в том числе по причине сезонного фактора, выросла. Это привело к повышению ставок по вкладам, то есть стоимость ресурсов для банка в декабре не снизилась, а наоборот, - выросла, поэтому пока ресурса для снижения ставок нет. Это станет возможным, когда ставки по депозитам и накопительным счетам снова пойдут вниз", - пояснил он. В Т-Банке также не планируется изменение ипотечных ставок перед заседанием ЦБ, при этом аналитики отмечают рост спроса на ипотеку. "По итогам четвертого квартала 2025 года наблюдается почти двукратное увеличение спроса по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. Директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина также подтвердила планы банка не менять ставки по ипотеке. "Мы оценим целесообразность коррекции ставок после заседания Банка России", - сказала она. "На текущий момент (до заседания Банка России по ключевой ставке, запланированного на 19.12.2025), банк не планирует снижать процентные ставки по ипотечным программам", - сообщила руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко. Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков пояснил, что ипотека – долгосрочный продукт, ставки по которому зависят от рыночной конъюнктуры. "Мы внимательно следим за макроэкономическими изменениями и действиями регулятора", - добавил он. По словам Косякова, в 2025 году в условиях высоких рыночных ставок основным драйвером роста ипотеки остаются льготные ипотечные программы. "При этом на спрос влияет ужесточение условий по этим программам с 2024 года (завершение безадресной льготной ипотеки, корректировка параметров в Семейной и ИТ-ипотеке)", - пояснил он. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.

https://1prime.ru/20251216/stavki-865575159.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф, втб, абсолют банк