На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас

2025-12-16T13:37+0300
2025-12-16T13:37+0300
2025-12-16T13:37+0300
украина
кая каллас
нато
владимир путин
запад
европа
марк рютте
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может принять невозможность вступления Украины в НАТО как средство мирного решения конфликта, сообщил в соцсети X Армандо Мема, представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы". "Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено для любого мирного урегулирования в Украине", — написал Мема.По его словам, Соединенные Штаты дали понять Европе, что она не имеет права укреплять свою безопасность за счёт России. "Безопасность должна строиться вместе, и да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне", — подытожил Мема.В сентябре президент Владимир Путин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО категорически не устраивает Россию. Ранее генсек альянса Марк Рютте признал, что членство Украины невозможно без общего согласия всех членов блока, которого в настоящее время нет.
украина
запад
европа
Новости
