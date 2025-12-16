Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/kallas-865601795.html
На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас
На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас - 16.12.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может принять невозможность вступления Украины в НАТО как средство мирного решения конфликта, сообщил в соцсети X... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:37+0300
2025-12-16T13:37+0300
украина
кая каллас
нато
владимир путин
запад
европа
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может принять невозможность вступления Украины в НАТО как средство мирного решения конфликта, сообщил в соцсети X Армандо Мема, представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы". "Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено для любого мирного урегулирования в Украине", — написал Мема.По его словам, Соединенные Штаты дали понять Европе, что она не имеет права укреплять свою безопасность за счёт России. "Безопасность должна строиться вместе, и да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне", — подытожил Мема.В сентябре президент Владимир Путин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО категорически не устраивает Россию. Ранее генсек альянса Марк Рютте признал, что членство Украины невозможно без общего согласия всех членов блока, которого в настоящее время нет.
https://1prime.ru/20251216/sanktsii-865589112.html
https://1prime.ru/20251215/kallas-865579068.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, кая каллас, нато, владимир путин, запад, европа, марк рютте
УКРАИНА, Кая Каллас, НАТО, Владимир Путин, ЗАПАД, ЕВРОПА, Марк Рютте
13:37 16.12.2025
 
На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас

Мема: Каллас не может принять, что членство Киева в НАТО исключает мир на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может принять невозможность вступления Украины в НАТО как средство мирного решения конфликта, сообщил в соцсети X Армандо Мема, представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы".
"Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено для любого мирного урегулирования в Украине", — написал Мема.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России
07:20
По его словам, Соединенные Штаты дали понять Европе, что она не имеет права укреплять свою безопасность за счёт России.
"Безопасность должна строиться вместе, и да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне", — подытожил Мема.
В сентябре президент Владимир Путин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО категорически не устраивает Россию. Ранее генсек альянса Марк Рютте признал, что членство Украины невозможно без общего согласия всех членов блока, которого в настоящее время нет.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Каллас заявила, что дискуссия по использованию активов России идет сложно
Вчера, 21:35
 
УКРАИНАКая КалласНАТОВладимир ПутинЗАПАДЕВРОПАМарк Рютте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала