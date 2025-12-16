https://1prime.ru/20251216/kallas-865601795.html

На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас

На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас

На Западе заявили об "экзистенциальном кризисе" Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может принять невозможность вступления Украины в НАТО как средство мирного решения конфликта, сообщил в соцсети X...

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не может принять невозможность вступления Украины в НАТО как средство мирного решения конфликта, сообщил в соцсети X Армандо Мема, представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы". "Каллас сейчас переживает экзистенциальный кризис, осознавая, что членство в НАТО исключено для любого мирного урегулирования в Украине", — написал Мема.По его словам, Соединенные Штаты дали понять Европе, что она не имеет права укреплять свою безопасность за счёт России. "Безопасность должна строиться вместе, и да, Россия имеет большое влияние на любые стратегические решения НАТО, иначе мы движемся к конфронтации и войне", — подытожил Мема.В сентябре президент Владимир Путин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО категорически не устраивает Россию. Ранее генсек альянса Марк Рютте признал, что членство Украины невозможно без общего согласия всех членов блока, которого в настоящее время нет.

