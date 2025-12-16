https://1prime.ru/20251216/kurs--865597260.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже к полудню остается в умеренном минусе
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник днем остается в умеренном минусе, консолидируясь после сильного роста прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.06 мск снижался на 3 копейки - до 11,25 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 11,24-11,27 рубля. При этом за прошлую неделю курс юаня вырос на 46 копеек, или на 4,27%. Прохождение вверх на прошлой неделе сопротивления на уровне 11,2 рубля говорит в пользу закрепления китайской валюты в диапазоне 11-11,5 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "На наш взгляд, он останется актуальным для юаня до конца года, что обусловлено текущим балансом спроса и предложения", - полагает аналитик. "При этом ближе к концу декабря рубль может перейти к восстановлению и отыграть часть потерь, в результате чего пара сместится к нижней границе данного коридора. Поводом станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 29 декабря", - добавил он.
