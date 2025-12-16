Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой модели Lada Azimut летом 2026 года
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой модели Lada Azimut летом 2026 года
экономика
бизнес
промышленность
максим соколов
автоваз
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы предприятия по началу выпуска новой модели автомобилей Lada Azimut летом 2026 года. "А вот что касается автомобиля Azimut, конечно, мы намечаем запуск в следующем году, ориентируемся, что это произойдет летом 2026 года. И он будет, наверное, самым инновационным с точки зрения всего нашего продуктового ряда", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что технологичность новинки обеспечивают во многом мультимедийная система с различными возможностями, которые предоставляет "Сбер", который также является партнером "АвтоВАЗа" в направлении развития искусственного интеллекта, и системы ADAS. "Но, конечно, в целом наша продукция – это продукция более бюджетного ряда, и здесь, наверное, надо очень взвешенно подходить к экономической эффективности наших продуктов. поскольку сегодня все-таки эти технологии для рынка стоят еще очень и очень дорого. Но тем не менее, не просто вектор, а стратегическое направление в "АвтоВАЗе" на развитие применения искусственного интеллекта безусловно есть", - добавил президент концерна. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Как сообщал ранее производитель, запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года.
бизнес, промышленность, максим соколов, автоваз
Экономика, Бизнес, Промышленность, Максим Соколов, АвтоВАЗ
14:10 16.12.2025
 
© Фото : Наталья КарноваАвтомобиль Lada Azimut
Автомобиль Lada Azimut - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Автомобиль Lada Azimut. Архивное фото
© Фото : Наталья Карнова
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы предприятия по началу выпуска новой модели автомобилей Lada Azimut летом 2026 года.
"А вот что касается автомобиля Azimut, конечно, мы намечаем запуск в следующем году, ориентируемся, что это произойдет летом 2026 года. И он будет, наверное, самым инновационным с точки зрения всего нашего продуктового ряда", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что технологичность новинки обеспечивают во многом мультимедийная система с различными возможностями, которые предоставляет "Сбер", который также является партнером "АвтоВАЗа" в направлении развития искусственного интеллекта, и системы ADAS.
"Но, конечно, в целом наша продукция – это продукция более бюджетного ряда, и здесь, наверное, надо очень взвешенно подходить к экономической эффективности наших продуктов. поскольку сегодня все-таки эти технологии для рынка стоят еще очень и очень дорого. Но тем не менее, не просто вектор, а стратегическое направление в "АвтоВАЗе" на развитие применения искусственного интеллекта безусловно есть", - добавил президент концерна.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Как сообщал ранее производитель, запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada
