https://1prime.ru/20251216/lada--865603285.html

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой модели Lada Azimut летом 2026 года

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой модели Lada Azimut летом 2026 года - 16.12.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой модели Lada Azimut летом 2026 года

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы предприятия по началу выпуска новой модели автомобилей Lada Azimut летом 2026 года. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T14:10+0300

2025-12-16T14:10+0300

2025-12-16T14:10+0300

экономика

бизнес

промышленность

максим соколов

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858717410_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_8c0b968b720752b60374f24c168ceb75.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов подтвердил планы предприятия по началу выпуска новой модели автомобилей Lada Azimut летом 2026 года. "А вот что касается автомобиля Azimut, конечно, мы намечаем запуск в следующем году, ориентируемся, что это произойдет летом 2026 года. И он будет, наверное, самым инновационным с точки зрения всего нашего продуктового ряда", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что технологичность новинки обеспечивают во многом мультимедийная система с различными возможностями, которые предоставляет "Сбер", который также является партнером "АвтоВАЗа" в направлении развития искусственного интеллекта, и системы ADAS. "Но, конечно, в целом наша продукция – это продукция более бюджетного ряда, и здесь, наверное, надо очень взвешенно подходить к экономической эффективности наших продуктов. поскольку сегодня все-таки эти технологии для рынка стоят еще очень и очень дорого. Но тем не менее, не просто вектор, а стратегическое направление в "АвтоВАЗе" на развитие применения искусственного интеллекта безусловно есть", - добавил президент концерна. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Как сообщал ранее производитель, запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года.

https://1prime.ru/20251216/avtovaz-865602479.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, максим соколов, автоваз