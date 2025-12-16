Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике

https://1prime.ru/20251216/lavrov-865599245.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Внешняя политика нашей страны в Заполярье сохранит, я в этом не сомневаюсь, многовекторный характер, прагматичный настрой. Будем и впредь работать над решением поставленных руководством страны задач. И как сказал президент на Восточном экономическом форуме, работа на Дальнем Востоке и в Арктике ведется большая и мы открыты для всех, кто готов в ней участвовать", - сказал министр на 45-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

