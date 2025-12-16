https://1prime.ru/20251216/lavrov-865599245.html
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике - 16.12.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике
Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T12:24+0300
2025-12-16T12:24+0300
2025-12-16T12:24+0300
экономика
россия
арктика
москва
дальний восток
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Внешняя политика нашей страны в Заполярье сохранит, я в этом не сомневаюсь, многовекторный характер, прагматичный настрой. Будем и впредь работать над решением поставленных руководством страны задач. И как сказал президент на Восточном экономическом форуме, работа на Дальнем Востоке и в Арктике ведется большая и мы открыты для всех, кто готов в ней участвовать", - сказал министр на 45-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
https://1prime.ru/20251209/vmf--865354623.html
арктика
москва
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, москва, дальний восток, сергей лавров, мид рф
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, МОСКВА, Дальний Восток, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике
Лавров: внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный настрой