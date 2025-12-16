Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике - 16.12.2025
https://1prime.ru/20251216/lavrov-865599245.html
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике - 16.12.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике
Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T12:24+0300
2025-12-16T12:24+0300
экономика
россия
арктика
москва
дальний восток
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Внешняя политика нашей страны в Заполярье сохранит, я в этом не сомневаюсь, многовекторный характер, прагматичный настрой. Будем и впредь работать над решением поставленных руководством страны задач. И как сказал президент на Восточном экономическом форуме, работа на Дальнем Востоке и в Арктике ведется большая и мы открыты для всех, кто готов в ней участвовать", - сказал министр на 45-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
арктика
москва
дальний восток
12:24 16.12.2025
 
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике

Лавров: внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный настрой

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Внешняя политика нашей страны в Заполярье сохранит, я в этом не сомневаюсь, многовекторный характер, прагматичный настрой. Будем и впредь работать над решением поставленных руководством страны задач. И как сказал президент на Восточном экономическом форуме, работа на Дальнем Востоке и в Арктике ведется большая и мы открыты для всех, кто готов в ней участвовать", - сказал министр на 45-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
Экономика РОССИЯ АРКТИКА МОСКВА Дальний Восток Сергей Лавров МИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала