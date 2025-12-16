Лидеры ЕС продолжат переговоры по финансированию Украины

https://1prime.ru/20251216/lidery-865584462.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза продолжат переговоры по финансированию Украины, которые начнутся в четверг, и не отложат этот вопрос до 1 января 2026 года, когда председательство в совете ЕС перейдет к Кипру, заявила заместитель кипрского министра по делам ЕС Марилена Рауна. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. "Все готовы оставаться в Брюсселе до тех пор, пока мы не сможем принять решение по этому вопросу финансирования... Ряд государств-членов заявили, что нам нужно обеспечить правовую определенность; я считаю, что в этом отношении принимаются меры предосторожности. И я надеюсь, что это проложит путь к решению... Я считаю, что нам нужно исчерпать все возможности... Нам также нужно понимать, какой будет послан сигнал, если мы не придем к решению", - заявила замминистра в интервью европейскому изданию газеты Politico. Рауна добавила, что "с осторожным оптимизмом" считает, что решение будет принято на заседании Евросовета, которое начнется в четверг. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

