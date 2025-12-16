https://1prime.ru/20251216/lure--865610961.html

Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной

Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной - 16.12.2025, ПРАЙМ

Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной

Покупательница Полина Лурье в Верховном суде впервые выступила в рамках спора о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T16:52+0300

2025-12-16T16:52+0300

2025-12-16T16:52+0300

бизнес

недвижимость

общество

москва

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a92df9605d0b3822762a532d4ce95b47.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Покупательница Полина Лурье в Верховном суде впервые выступила в рамках спора о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках. Как передает корреспондент РИА Новости, Лурье впервые выступила в Верховном суде в рамках судебного разбирательства по делу о спорной квартире, которую она купила у Долиной. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.

https://1prime.ru/20251216/dolina--865607058.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, общество , москва, верховный суд