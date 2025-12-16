https://1prime.ru/20251216/lure--865610961.html
Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной
Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной - 16.12.2025, ПРАЙМ
Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной
Покупательница Полина Лурье в Верховном суде впервые выступила в рамках спора о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной
2025-12-16T16:52+0300
2025-12-16T16:52+0300
2025-12-16T16:52+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Покупательница Полина Лурье в Верховном суде впервые выступила в рамках спора о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках. Как передает корреспондент РИА Новости, Лурье впервые выступила в Верховном суде в рамках судебного разбирательства по делу о спорной квартире, которую она купила у Долиной. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
москва
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6cbc55c176d864b613252dec78cc499.jpg
Лурье впервые выступила в суде по делу квартиры Долиной
