Долина уклонилась снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье - 16.12.2025
Долина уклонилась снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье
Долина уклонилась снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье - 16.12.2025, ПРАЙМ
Долина уклонилась снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье
Певица Лариса Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора, указала покупательница в жалобе в... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T16:12+0300
2025-12-16T16:12+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора, указала покупательница в жалобе в Верховный суд. Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках. Судья в ходе заседания сообщил, что Лурье ранее обратилась в суд с иском к Долиной и членам её семьи о прекращении права пользования спорной квартирой, снятии с регистрационного учёта, а также о выселении их из жилого помещения. Лурье мотивировала свои требования тем, что она является собственником квартиры на основании договора купли-продажи от 20 июня 2024 года. Договор предусматривает, что продавец обязуется сняться сам и обеспечить снятие с регистрационного учёта всех лиц, зарегистрированных по месту жительства в квартире, не позднее 21 календарного дня с даты государственной регистрации перехода права собственности к покупателю. "Переход права собственности зарегистрирован в установленном порядке 24 июня 2024 года, однако продавец и члены её семьи от исполнения своих обязанностей по снятию с регистрационного учёта уклонились. Квартира до настоящего времени покупателю не передана", - отметил судья . В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
16:12 16.12.2025
 
Долина уклонилась снятия с учета после продажи квартиры, заявила Лурье

Лурье: Долина не снялась с учета и не выселилась из квартиры после продажи

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора, указала покупательница в жалобе в Верховный суд.
Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
Судья в ходе заседания сообщил, что Лурье ранее обратилась в суд с иском к Долиной и членам её семьи о прекращении права пользования спорной квартирой, снятии с регистрационного учёта, а также о выселении их из жилого помещения. Лурье мотивировала свои требования тем, что она является собственником квартиры на основании договора купли-продажи от 20 июня 2024 года. Договор предусматривает, что продавец обязуется сняться сам и обеспечить снятие с регистрационного учёта всех лиц, зарегистрированных по месту жительства в квартире, не позднее 21 календарного дня с даты государственной регистрации перехода права собственности к покупателю.
"Переход права собственности зарегистрирован в установленном порядке 24 июня 2024 года, однако продавец и члены её семьи от исполнения своих обязанностей по снятию с регистрационного учёта уклонились. Квартира до настоящего времени покупателю не передана", - отметил судья .
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Долина не пришла в Верховный суд на рассмотрение жалобы Лурье
