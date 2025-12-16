https://1prime.ru/20251216/majami-865583493.html
СМИ: встречи по Украине могут пройти в Майами в ближайшие выходные
СМИ: встречи по Украине могут пройти в Майами в ближайшие выходные
ВАШИНГТОН, 16 дек - ПРАЙМ. Встречи рабочих групп, военных по вопросу урегулирования конфликта на Украине могут пройти в Майами в ближайшие выходные, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"На этих выходных могут пройти встречи "где-то в США, может быть в Майами, рабочих групп, военных, они рассмотрят карты", сообщил американский чиновник", - пишет портал.
В Берлине ранее состоялись переговоры спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера с Зеленским. По словам Уиткоффа, на встрече был достигнут значительный прогресс.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
