Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров - 16.12.2025
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров
Россия является безоговорочным лидером в сегменте атомных ледоколов; кроме того, страна нарастила позиции по производству пассажирских электросудов, заявил... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T12:27+0300
2025-12-16T12:27+0300
2025-12-16T12:27+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия является безоговорочным лидером в сегменте атомных ледоколов; кроме того, страна нарастила позиции по производству пассажирских электросудов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия". "В судостроении ведется работа в интересах обновления флота для водного транспорта. Мы сегодня безоговорочно лидируем в сегменте атомных ледоколов, нарастили сильные позиции по электрическим пассажирским судам, зашли в нишу круизных лайнеров и в числе первых внедряем технологии автономного судовождения", — сказал Мантуров. Он добавил, что в транспортной сфере также в предельно сжатые сроки создается линейка новой, полностью российской гражданской авиатехники.
