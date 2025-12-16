Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/manturov-865599520.html
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров - 16.12.2025, ПРАЙМ
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров
Россия является безоговорочным лидером в сегменте атомных ледоколов; кроме того, страна нарастила позиции по производству пассажирских электросудов, заявил... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T12:27+0300
2025-12-16T12:27+0300
экономика
россия
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6c9265a911383502a0da4d928f0de08.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия является безоговорочным лидером в сегменте атомных ледоколов; кроме того, страна нарастила позиции по производству пассажирских электросудов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия". "В судостроении ведется работа в интересах обновления флота для водного транспорта. Мы сегодня безоговорочно лидируем в сегменте атомных ледоколов, нарастили сильные позиции по электрическим пассажирским судам, зашли в нишу круизных лайнеров и в числе первых внедряем технологии автономного судовождения", — сказал Мантуров. Он добавил, что в транспортной сфере также в предельно сжатые сроки создается линейка новой, полностью российской гражданской авиатехники.
https://1prime.ru/20251216/lavrov-865599245.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4ae1e6db46d72a98d2b821adf3be04c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров
12:27 16.12.2025
 
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров

Мантуров: Россия уверенно лидирует в сегменте атомных ледоколов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия является безоговорочным лидером в сегменте атомных ледоколов; кроме того, страна нарастила позиции по производству пассажирских электросудов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия".
"В судостроении ведется работа в интересах обновления флота для водного транспорта. Мы сегодня безоговорочно лидируем в сегменте атомных ледоколов, нарастили сильные позиции по электрическим пассажирским судам, зашли в нишу круизных лайнеров и в числе первых внедряем технологии автономного судовождения", — сказал Мантуров.
Он добавил, что в транспортной сфере также в предельно сжатые сроки создается линейка новой, полностью российской гражданской авиатехники.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Лавров рассказал о внешней политике России в Арктике
12:24
 
ЭкономикаРОССИЯРФДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала