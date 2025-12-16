Медь дешевеет во вторник утром

https://1prime.ru/20251216/med-865591838.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается более чем на 1,5% после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,54% - до 5,3285 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника цена на медь поднялась на 1,17%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,22% - до 11 655,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,09%, до 2 866 долларов, цинка - опустилась на 1,01%, до 3 093,5 доллара.

