В МИД оценили товарооборот между Россией и Пакистаном
В МИД оценили товарооборот между Россией и Пакистаном - 16.12.2025, ПРАЙМ
В МИД оценили товарооборот между Россией и Пакистаном
Москва и Исламабад способны нарастить товарооборот и превзойти рекорд в более чем один миллиард долларов, установленный в 2023 году, заявил директор второго... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:58+0300
2025-12-16T13:58+0300
2025-12-16T13:58+0300
экономика
россия
мировая экономика
москва
исламабад
азия
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6d656a1f93a213bd7970d43a28e5b056.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Москва и Исламабад способны нарастить товарооборот и превзойти рекорд в более чем один миллиард долларов, установленный в 2023 году, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Алексей Павловский. "Мы стремимся к наращиванию двустороннего товарооборота, который в 2023 году вышел на рекордную отметку свыше одного миллиарда американских долларов. Правда, к сожалению, нельзя сказать, что он на ней удержался, но у нас есть, к чему стремиться. Наши страны вполне в состоянии этот уровень сохранить и превзойти", - сказал он в ходе российско-пакистанского форума в Москве. По его словам, поддержанию позитивной динамики в этой сфере способствовало бы создание надежной расчетно-платежной структуры, независимой платформы обмена финансовыми сообщениями для бесперебойного обслуживания торговли. Он также отметил, что Москва считает перспективным налаживание взаимодействия между Пакистаном и ЕАЭС.
москва
исламабад
азия
В МИД оценили товарооборот между Россией и Пакистаном
