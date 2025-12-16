Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД оценили товарооборот между Россией и Пакистаном - 16.12.2025
В МИД оценили товарооборот между Россией и Пакистаном
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Москва и Исламабад способны нарастить товарооборот и превзойти рекорд в более чем один миллиард долларов, установленный в 2023 году, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Алексей Павловский. "Мы стремимся к наращиванию двустороннего товарооборота, который в 2023 году вышел на рекордную отметку свыше одного миллиарда американских долларов. Правда, к сожалению, нельзя сказать, что он на ней удержался, но у нас есть, к чему стремиться. Наши страны вполне в состоянии этот уровень сохранить и превзойти", - сказал он в ходе российско-пакистанского форума в Москве. По его словам, поддержанию позитивной динамики в этой сфере способствовало бы создание надежной расчетно-платежной структуры, независимой платформы обмена финансовыми сообщениями для бесперебойного обслуживания торговли. Он также отметил, что Москва считает перспективным налаживание взаимодействия между Пакистаном и ЕАЭС.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
16.12.2025
МИД. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Москва и Исламабад способны нарастить товарооборот и превзойти рекорд в более чем один миллиард долларов, установленный в 2023 году, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Алексей Павловский.
"Мы стремимся к наращиванию двустороннего товарооборота, который в 2023 году вышел на рекордную отметку свыше одного миллиарда американских долларов. Правда, к сожалению, нельзя сказать, что он на ней удержался, но у нас есть, к чему стремиться. Наши страны вполне в состоянии этот уровень сохранить и превзойти", - сказал он в ходе российско-пакистанского форума в Москве.
По его словам, поддержанию позитивной динамики в этой сфере способствовало бы создание надежной расчетно-платежной структуры, независимой платформы обмена финансовыми сообщениями для бесперебойного обслуживания торговли. Он также отметил, что Москва считает перспективным налаживание взаимодействия между Пакистаном и ЕАЭС.
Рабочий в сталеплавильном цехе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Минфин Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией по стали
