В МИД оценили товарооборот между Россией и Пакистаном

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Москва и Исламабад способны нарастить товарооборот и превзойти рекорд в более чем один миллиард долларов, установленный в 2023 году, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Алексей Павловский. "Мы стремимся к наращиванию двустороннего товарооборота, который в 2023 году вышел на рекордную отметку свыше одного миллиарда американских долларов. Правда, к сожалению, нельзя сказать, что он на ней удержался, но у нас есть, к чему стремиться. Наши страны вполне в состоянии этот уровень сохранить и превзойти", - сказал он в ходе российско-пакистанского форума в Москве. По его словам, поддержанию позитивной динамики в этой сфере способствовало бы создание надежной расчетно-платежной структуры, независимой платформы обмена финансовыми сообщениями для бесперебойного обслуживания торговли. Он также отметил, что Москва считает перспективным налаживание взаимодействия между Пакистаном и ЕАЭС.

