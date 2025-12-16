Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о подходах к изменениям торгового законодательства - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/minpromtorg-865612492.html
Минпромторг рассказал о подходах к изменениям торгового законодательства
Минпромторг рассказал о подходах к изменениям торгового законодательства - 16.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о подходах к изменениям торгового законодательства
Подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ Владимира Путина, нацелены на выравнивание условий для офлайн и... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T17:43+0300
2025-12-16T17:43+0300
экономика
технологии
россия
рф
владимир путин
антон алиханов
минпромторг
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ Владимира Путина, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ. В понедельник газета "Известия" со ссылкой на отзыв Федеральной антимонопольной службы, направленный в Минпромторг, сообщила, что ФАС раскритиковала большую часть ключевых изменений правил торговли и их обоснования, увидев в них риски роста цен на продукты. В Минпромторге РФ отметили, что получили данное письмо ФАС и рассмотрят его в установленном порядке. "Подходы, формируемые во исполнение поручения Президента Российской Федерации, нацелены на выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей за счет устранения регуляторных перекосов", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что предложения об изменениях торгового законодательства в настоящее время находятся в стадии межведомственного обсуждения и будут проанализированы совместно с заинтересованными федеральными органами и участниками рынка. Все решения будут приняты по результатам предусмотренных процедур обсуждения в рамках правового поля. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли, представить предложения по данному направлению планируется до конца текущего года. Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.
https://1prime.ru/20251215/marketpleysy-865566580.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_382ab4042f36bb3a458d5cb2b4948a17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, владимир путин, антон алиханов, минпромторг, минфин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Антон Алиханов, Минпромторг, Минфин
17:43 16.12.2025
 
Минпромторг рассказал о подходах к изменениям торгового законодательства

Минпромторг: необходимо выровнить условия для офлайн- и онлайн торговли

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинпромторг
Минпромторг - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Минпромторг. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ Владимира Путина, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.
В понедельник газета "Известия" со ссылкой на отзыв Федеральной антимонопольной службы, направленный в Минпромторг, сообщила, что ФАС раскритиковала большую часть ключевых изменений правил торговли и их обоснования, увидев в них риски роста цен на продукты. В Минпромторге РФ отметили, что получили данное письмо ФАС и рассмотрят его в установленном порядке.
"Подходы, формируемые во исполнение поручения Президента Российской Федерации, нацелены на выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей за счет устранения регуляторных перекосов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что предложения об изменениях торгового законодательства в настоящее время находятся в стадии межведомственного обсуждения и будут проанализированы совместно с заинтересованными федеральными органами и участниками рынка. Все решения будут приняты по результатам предусмотренных процедур обсуждения в рамках правового поля.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли, представить предложения по данному направлению планируется до конца текущего года.
Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.
Логистический центр Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах
Вчера, 14:15
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФВладимир ПутинАнтон АлихановМинпромторгМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала