Минпромторг рассказал о подходах к изменениям торгового законодательства

2025-12-16T17:43+0300

2025-12-16T17:43+0300

2025-12-16T17:43+0300

экономика

технологии

россия

рф

владимир путин

антон алиханов

минпромторг

минфин

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ Владимира Путина, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ. В понедельник газета "Известия" со ссылкой на отзыв Федеральной антимонопольной службы, направленный в Минпромторг, сообщила, что ФАС раскритиковала большую часть ключевых изменений правил торговли и их обоснования, увидев в них риски роста цен на продукты. В Минпромторге РФ отметили, что получили данное письмо ФАС и рассмотрят его в установленном порядке. "Подходы, формируемые во исполнение поручения Президента Российской Федерации, нацелены на выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей за счет устранения регуляторных перекосов", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что предложения об изменениях торгового законодательства в настоящее время находятся в стадии межведомственного обсуждения и будут проанализированы совместно с заинтересованными федеральными органами и участниками рынка. Все решения будут приняты по результатам предусмотренных процедур обсуждения в рамках правового поля. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли, представить предложения по данному направлению планируется до конца текущего года. Президент России Владимир Путин по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума поручил правительству РФ до 1 октября проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.

