Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России - 16.12.2025
Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России
Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России
Более 4 тысяч застройщиков возводят в России дома, в которых насчитывается 2,5 миллиона квартир, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Совета... | 16.12.2025
2025-12-16T12:39+0300
2025-12-16T12:39+0300
экономика
недвижимость
бизнес
ирек файзуллин
госдума
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Более 4 тысяч застройщиков возводят в России дома, в которых насчитывается 2,5 миллиона квартир, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей в Госдуме. "Сегодня в стадии строительства находится 2,5 миллиона квартир, осуществляют их 4430 застройщиков", - привел данные министр. По его словам, всего возводятся новостройки жилой площадью 121 миллион квадратных метров. Общая площадь - более 200 миллионов "квадратов".
недвижимость, бизнес, ирек файзуллин, госдума
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Ирек Файзуллин, Госдума
12:39 16.12.2025
 
Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России

Более четырех тысяч застройщиков возводят в России 2,5 миллиона квартир

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость
Недвижимость. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Более 4 тысяч застройщиков возводят в России дома, в которых насчитывается 2,5 миллиона квартир, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей в Госдуме.
"Сегодня в стадии строительства находится 2,5 миллиона квартир, осуществляют их 4430 застройщиков", - привел данные министр.
По его словам, всего возводятся новостройки жилой площадью 121 миллион квадратных метров. Общая площадь - более 200 миллионов "квадратов".
Володин призвал устанавливать цены на жилье по его востребованности
12:00
12:00
 
Экономика Недвижимость Бизнес Ирек Файзуллин Госдума
 
 
