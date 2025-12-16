https://1prime.ru/20251216/minstroy--865599381.html

Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России

2025-12-16T12:39+0300

экономика

недвижимость

бизнес

ирек файзуллин

госдума

МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Более 4 тысяч застройщиков возводят в России дома, в которых насчитывается 2,5 миллиона квартир, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей в Госдуме. "Сегодня в стадии строительства находится 2,5 миллиона квартир, осуществляют их 4430 застройщиков", - привел данные министр. По его словам, всего возводятся новостройки жилой площадью 121 миллион квадратных метров. Общая площадь - более 200 миллионов "квадратов".

