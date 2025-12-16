https://1prime.ru/20251216/minstroy--865599381.html
Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России
Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России - 16.12.2025, ПРАЙМ
Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России
Более 4 тысяч застройщиков возводят в России дома, в которых насчитывается 2,5 миллиона квартир, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Совета... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T12:39+0300
2025-12-16T12:39+0300
2025-12-16T12:39+0300
экономика
недвижимость
бизнес
ирек файзуллин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cca1236bcb602be99198423e330d8048.jpg
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Более 4 тысяч застройщиков возводят в России дома, в которых насчитывается 2,5 миллиона квартир, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей в Госдуме. "Сегодня в стадии строительства находится 2,5 миллиона квартир, осуществляют их 4430 застройщиков", - привел данные министр. По его словам, всего возводятся новостройки жилой площадью 121 миллион квадратных метров. Общая площадь - более 200 миллионов "квадратов".
https://1prime.ru/20251216/volodin--865596374.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f05d6c87a6b1ecc63b497dc8d4923e08.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, ирек файзуллин, госдума
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Ирек Файзуллин, Госдума
Минстрой назвал число квартир в строящихся домах в России
Более четырех тысяч застройщиков возводят в России 2,5 миллиона квартир
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Более 4 тысяч застройщиков возводят в России дома, в которых насчитывается 2,5 миллиона квартир, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей в Госдуме.
"Сегодня в стадии строительства находится 2,5 миллиона квартир, осуществляют их 4430 застройщиков", - привел данные министр.
По его словам, всего возводятся новостройки жилой площадью 121 миллион квадратных метров. Общая площадь - более 200 миллионов "квадратов".
Володин призвал устанавливать цены на жилье по его востребованности