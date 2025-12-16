https://1prime.ru/20251216/minstroy-865605574.html

Минстрой не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

Минстрой не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков - 16.12.2025, ПРАЙМ

Минстрой не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

В России не планируется продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T15:14+0300

2025-12-16T15:14+0300

2025-12-16T15:14+0300

недвижимость

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/72/842687217_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c7b92513d78a2c0d5b43e9417758f70b.jpg

МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. В России не планируется продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя. "Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода не планируется, как и сообщалось раннее. В настоящее время при участии всех заинтересованных органов власти и представителей отраслевых и общественных организаций обсуждается возможность продления отдельных мер, показавших свою эффективность и востребованность", – сказал представитель ведомства. Он пояснил, что идет обсуждение продление полномочий правительства на 2026 год по установлению "особенностей уплаты финансовых санкций". "В разрабатываемом проекте постановления правительства предусмотрено завершение моратория в отношении неустоек и смежных с ними выплат, связанных с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства. В отношении ранее начисленных неустоек и смежных с ними выплат в связи с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства, по которым ранее предоставлялась отсрочка до конца 2025 года, предусматривается завершение отсрочки 31 января 2026 года", – уточнили в Минстрое.

https://1prime.ru/20251216/minstroy--865599381.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы