Минстрой не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков - 16.12.2025
Минстрой не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков
2025-12-16T15:14+0300
недвижимость
финансы
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. В России не планируется продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя. "Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода не планируется, как и сообщалось раннее. В настоящее время при участии всех заинтересованных органов власти и представителей отраслевых и общественных организаций обсуждается возможность продления отдельных мер, показавших свою эффективность и востребованность", – сказал представитель ведомства. Он пояснил, что идет обсуждение продление полномочий правительства на 2026 год по установлению "особенностей уплаты финансовых санкций". "В разрабатываемом проекте постановления правительства предусмотрено завершение моратория в отношении неустоек и смежных с ними выплат, связанных с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства. В отношении ранее начисленных неустоек и смежных с ними выплат в связи с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства, по которым ранее предоставлялась отсрочка до конца 2025 года, предусматривается завершение отсрочки 31 января 2026 года", – уточнили в Минстрое.
2025
недвижимость, финансы
Недвижимость, Финансы
15:14 16.12.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК
Строительство ЖК. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. В России не планируется продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
"Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода не планируется, как и сообщалось раннее. В настоящее время при участии всех заинтересованных органов власти и представителей отраслевых и общественных организаций обсуждается возможность продления отдельных мер, показавших свою эффективность и востребованность", – сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что идет обсуждение продление полномочий правительства на 2026 год по установлению "особенностей уплаты финансовых санкций". "В разрабатываемом проекте постановления правительства предусмотрено завершение моратория в отношении неустоек и смежных с ними выплат, связанных с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства. В отношении ранее начисленных неустоек и смежных с ними выплат в связи с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства, по которым ранее предоставлялась отсрочка до конца 2025 года, предусматривается завершение отсрочки 31 января 2026 года", – уточнили в Минстрое.
