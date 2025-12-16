https://1prime.ru/20251216/minstroy-865605574.html
Минстрой не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. В России не планируется продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя. "Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода не планируется, как и сообщалось раннее. В настоящее время при участии всех заинтересованных органов власти и представителей отраслевых и общественных организаций обсуждается возможность продления отдельных мер, показавших свою эффективность и востребованность", – сказал представитель ведомства. Он пояснил, что идет обсуждение продление полномочий правительства на 2026 год по установлению "особенностей уплаты финансовых санкций". "В разрабатываемом проекте постановления правительства предусмотрено завершение моратория в отношении неустоек и смежных с ними выплат, связанных с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства. В отношении ранее начисленных неустоек и смежных с ними выплат в связи с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства, по которым ранее предоставлялась отсрочка до конца 2025 года, предусматривается завершение отсрочки 31 января 2026 года", – уточнили в Минстрое.
